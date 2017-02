Minden idők legöregebb fehérjemaradványait tárták fel

"Kimutattuk fehérje jelenlétét, amely egy 195 millió éves dinoszauruszban maradt fenn, ami mintegy 120 millió évvel idősebb, mint az eddig feltárt hasonló maradványok" - közölte Robert Reisz, a Torontói Egyetem paleontológusa, a felfedezésről közzétett tanulmány társszerzője.



Ezek a molekulák lehetővé teszi, hogy a szakemberek tanulmányozzák a bolygónkról régen kihalt állat szervezetének működését, anyagcseréjét - írták a szakemberek a Nature Communications című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban.



A kutatók a kollagén fehérjére egy, a kora jura korban Kínában élt Lufeng-gyík bordájának kicsiny vérereiben bukkantak.



A növényevő, hosszú nyakú állat a legelterjedtebb dinoszaurusz volt a térségben, még a kisebbek hossza is elérte a 9-10 métert.



A kanadai professzor és Li Jao-Csang, a Tajvani Nemzeti Szinkrotronsugár Központ kutatója az ősi fehérjét rövidhullámhosszú fotonokkal vizsgálta, amelyek behatolnak az anyagba, és kölcsönhatnak az atomokkal. Ez a technika úgy teszi lehetővé az anyag vizsgálatát, hogy a fosszília más részei, így a csontok nem sérülnek. Azt is lehetővé teszi, hogy még öregebb fehérjéket fedezzenek fel.



A Lufeng-gyík kövületében feltárt kollagén fehérje jóval öregebb, mint az eddig talált legöregebb fehérjék. Amerikai kutatók a múlt héten jelentették be, hogy egy 80 millió éves hadrosaurus (kacsacsőrű dinoszaurusz) maradványából izoláltak kollagént.