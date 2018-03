Mindent a tudományért: víz alatt lőtt magára a fizikus

Nehezebb mozogni a vízben, mert a víz molekulái sokkal közelebb helyezkednek el egymáshoz, mint a levegőé. Ennek bizonyítására Andreas Wahl egy gépkarabélyt helyezett a víz alá, és lőtt - magára.

Andreas Wahl egy olyan fizikus, aki nagyon messzire elmegy, hogy bemutasson, bizonyítson valamit. Így volt ez most is, amikor a víz közegellenállását a lehető leglátványosabban akarta szemléltetni. - írja az IFLScience. 3 méterre állt a gépkarabélytól, és egy zsinórral húzta meg a ravaszt. Viselt védőszemüveget is, mert hát ugye első a biztonság.- áll a videó leírásában.