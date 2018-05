Most már ez is tudott: bonyolult trükkök segítik a halspermiumok célba érését

Svájci tudósok kiderítették, milyen bonyolult trükkök segítik a halspermiumok célba érését.



A Berni Egyetem ökológiai és evolúciókutató Intézetének kutatói a Tanganyika-tóban élő bölcsőszájúhal-félék szaporodási taktikáit tanulmányozták, eredményeiket a Science Advances tudományos lap tette közzé.



Sok állatfaj hímjei követnek alternatív taktikákat a petesejtek megtermékenyítéséért folytatott versenyben. A kutatók által vizsgált faj üres csigaházban végzi az ikra megtermékenyítését, ami igen eltérő taktikákat tesz lehetővé - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



A kutatók megállapították, hogy egyazon faj egymástól különböző hímjei kétféle spermiumot termelnek, van, amelyik a hosszú élettartamra, van, amelyik a sebességre specializálódott. A szaporodási vetélkedésben a hím állatok sokféleképpen növelik az esélyeiket, egyes fajok tüzes színekkel, pompás tollazattal, fenséges aganccsal vagy feltűnő udvarlási rítussal hívják fel magukra a figyelmet.



A Michael Taborsky vezette kutatócsoport azt fedezte fel, hogy az ádáz megtermékenyítési harc speciális spermiumok képződését eredményezheti a hím által követett taktikához igazodva.



A faj nagy testű hímjei üres csigaházakat gyűjtenek, amelyekben a nőstények ívnak, egy-egy házban akár húsz nőstény is rakhat ikrát. A módszer azzal a hátránnyal jár, hogy a hímnek elég erősnek kell lennie a nehéz csigaház cipeléséhez, ehhez akár két évet is várnia kell. Ez a várakozási idő teszi lehetővé a kisebb hímeknek, hogy kihasználják a nagy testűek fészekrakó erőfeszítéseit: belopóznak a házba, hogy belülről termékenyítsék meg az odabent petéző nőstényt.



Ezek a kis testű hímek sokkal korábban kezdenek szaporodni, mert gyorsan elérik azt a méretet, ami ehhez a parazita taktikához kell. A két különböző hímtípus ejakulátumának más-más kihívással kell szembenéznie.



A kis hímek esetében közvetlenül a lerakott peték közelében bocsátja ki a hal, míg a nagy testű fészekrakó ejakulátumának legalább két centiméterre kell eljutnia, hiszen ez a típus sokkal nagyobb annál, hogy a csigaházba férjen.



Ennek a fajnak az eltérő szaporodási taktikát folytató hímjei tehát a spermiumaik tulajdonságait is "hozzáigazítják" a körülményekhez, ezt vizsgálta meg a svájci kutatócsoport.

Megmérték a spermiumok teljesítményét az ikrák felé tartó úton és megállapították, hogy a kis hímek spermiumai gyorsan, igen célirányosan úsznak a peték felé, a fészekrakó nagy hímeké ellenben lassan kezdenek, útjuk kevésbé egyenes. Ez a kisebb teljesítmény azonban a végén kifizetődik.



Megfigyelték, hogy a kis hímek spermiumai gyorsan kifogynak a lendületből, 2-3 perc után elpusztulnak, a fészekrakóké viszont sokkal tovább él, így túléli a célig tartó sokkal hosszabb utat.



Az eltérő taktikához idomult a spermiumok alakja is: a fészekrakókénak nagy a "feje", hogy elegendő energiát tárolhasson a hosszabb úthoz, a célirányos, egyenes úszás rovására