Náci relikviák példátlan gyűjteményére bukkantak Argentínában

A hatóságok Beccar elővárosban, egy gyűjtő otthonában találtak rá a csaknem 75 tárgyra, amelyről úgy vélik, hogy Németországban élő magas rangú nácik tulajdonát képezte a második világháború idején.



Patricia Bullrich argentin közbiztonsági miniszter szerint a tárgyak egy részéhez régi fényképek is tartoznak. Mint elmondta: "az ilyen tárgyak értékesítésének egyik hatékony módja, ha megmutatják, hogy valóban részesei voltak a horrornak, hogy maga a Führer használta őket. A képek egy részén pedig tényleg maga Hitler

látható a tárgyakkal".



Bullrich szerint a hatóságok egyebek között játékokat - ezt gyerekek náci szellemben történő nevelésére használhatták -, egy horogkeresztet tartó hatalmas birodalmisas-szobrot, egy homokórát és egy gyermek szájharmonika-készletet is találtak. A rendőrség szerint a gyűjtemény történelmi jelentőségéről leginkább árulkodó tárgyak egyike egy fotónegatív, amelyen Hitler látható egy ahhoz hasonló nagyítóüveggel a kezében, amelyet a lefoglalt dobozokban találtak.



"Történészeket is megkérdeztünk, és azt a választ kaptuk, hogy ez bizony az a nagyító, amelyet Hitler használt" - mondta Nestor Roncaglia, az argentin szövetségi rendőrség vezetője, aki hozzátette, hogy nemzetközi szakértők bevonásával folytatják a nyomozást.



A gyűjtemény felfedezéséhez vezető nyomozás azután kezdődött, hogy a hatóságok kétes eredetű műtárgyakat találtak egy Buenos Aires északi részén lévő galériában. Az Interpol emberei követni kezdték a gyűjtőt, aki jelenleg is szabadlábon van, de vizsgálat folyik ellene, majd június 8-án házkutatást tartottak nála. A razzia során egy hatalmas könyvállvány keltette fel az ügynökök figyelmét, akik elhúzva a bútort rátaláltak a náci relikviákkal teli titkos szobára.



A rendőrség és az argentínai zsidó közösség tagjai úgy vélik, hogy a tárgyakat egy vagy több magas rangú náci hozta a dél-amerikai országba a második világháború után, amikor Argentína a szökésben lévő háborús bűnösök, köztük a legismertebbek egy részének menedékévé vált.