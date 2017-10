Napelemes repülők, földművelődrónok és okosvárosok jönnek?

Az idei esemény pártfogója az Európai Innovációs és Technológiai Intézet támogatásával működő InnoEnergy, a tanácskozás célja zöldenergetika térhódításának segítése Európa-szerte. A szervezők tájékoztatása a bemutatott több mint százhatvan energetikai vívmány húsz százalékát még sehol sem lehetett látni.



Maros Sefcovic energiaunióért felelős biztos, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, lenyűgözik egyes innovációk, például az intelligens padlófűtés, amely csak ott lép működésbe, ahol éppen ülnek. Döntéshozóként arra törekszik, hogy megteremtse a feltételeket a szén alacsony arányú felhasználásán alapuló vívmányoknak - közölte. Azt javasolta, hogy váljanak "tisztábbakká" a járművek, és ehhez Európában a világ legjobb infrastruktúrája épüljön ki, például alternatív töltőállomások formájában. Maros Sefcovic olyan gépkocsikat szeretne, amelyek nem bocsátanak ki káros anyagot, és nem okoznak balesetet, mint az egymásról tudó önvezető autók. Vannak bizonyos technológiai rések, amelyeket mielőbb be kellene tömni - mondta, ezek között említve az akkumulátorok hiányosságait.



A Szent Grált találná meg, aki kifejlesztené az energia tárolásának megfelelő módját, ami, csökkenhetné a légszennyezés, és több megújuló energiaforrás használatát segítené - fogalmazott. E vívmányok elterjedésében fontosnak tartja a partnerséget a helyi közösségekkel és a lakossággal. Az állampolgárok aktívakká válhatnak: megtermelhetik a saját szükségleteik kielégítésére elegendő energiát, a felesleget pedig eladhatják, ami motiválhatja őket - mondta. Hozzátette, fontos megcélozni a fiatalabbakat, hogy innovátorokká váljanak.



"Úttörő szellemre" van szükség - fogalmazott Maros Sefcovic.



Bertrand Piccard, a Solar Impulse Alapítvány elnöke szerint az új ötletek önmagukban nem elegendőek, az innovációhoz paradigmaváltás szükséges. A svájci orvos és felfedező korábban André Borschberg társaságában a világon elsőként kerülte meg a Földet egy kizárólag napelemekkel hajtott repülőgéppel, a Solar Impulse 2-vel 2015-ben. Bertrand Piccard azt mondta, a jövő nem a múlt meghosszabbítása. Meg kell tudni látni a jelen korlátozó tényezőit. Az első telefonok idején tanult emberek gondolták úgy, hogy a technológiának nincsen jövője, mert a világ összes készülékét össze kellene kötni, aztán feltalálták a telefonközpontot, amely elhozta a paradigmaváltást - mutatott rá.



Az emberiség azért ragaszkodik az elavult, szennyező technológiákhoz, mert megszokta azokat, és mert nem tilos a használatuk, a politikai alkuk nyomán kialakult jogi keretrendszer ugyanis csupán minimumkövetelményeket határoz meg - mondta Bertrand Piccard.



A felfedező célja, hogy összeállítson és a döntéshozók elé tárjon egy ezres listát olyan innovációkról, amelyek gazdaságilag fenntarthatóak. A startupokkal is foglalkozó Konstantin herceg, Vilmos Sándor holland király öccse úgy fogalmazott, amit Európa tehet, hogy támogatja az innovációkat. Egyes technológiákban hihetetlen lehetőségek rejlenek, de kérdéses, hogyan lesz megfelelő piaci kereslet a termékekre. Kevés kutató jó üzletember is - vélekedett. Diego Pavía, az InnoEnergy vezérigazgatója közölte, hogy a konferenciára negyvenhárom országból érkeztek résztvevők azért, hogy hatást gyakoroljanak, érteket hozzanak létre.



A "lehetetlen" kifejezést nem kellene használni, szabályozásra, politikai akaratra van szükség, és be kell vonni az állampolgárokat - összegzett. Elena Bou, az InnoEnergy innovációs igazgatója olyan jövőképet vázolt fel, amelyben a földművelésben drónok és önvezető traktorok segítenek, az okosvárosokban élő embereknek kevesebbet kell dolgozniuk, így több szabadidejük marad, és ennek költsége az olcsó energiának köszönhetően gyakorlatilag elhanyagolható.



A konferencián megállapodást írt alá az InnoEnergy és a World Alliance for Efficient Solutions (Hatékony Megoldásokért Világszövetség) zöldtechnológiákat népszerűsítő szervezet, amelynek egyik alapítója Bertrand Piccard. A 2010-ben alapított InnoEnergy a fenntartható energiagazdálkodást érintő fejlesztések pártfogója Európában. A szervezet anyagilag támogatja az innovációt, a tantermektől egészen a vásárlókig.