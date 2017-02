NASA: Hét földméretű bolygót találtak egy közeli csillag körül, élet is lehet rajtuk

Hét kisebb, nagyjából Föld nagyságú bolygó kering egy csillagászati értelemben véve közelinek számító csillag körül, jelentették be kutatók a NASA szerdai sajtótájékoztatóján.Hasonló bolygórendszert idáig még nem sikerült találni. Ha a most felfedezettre emlékeztető rendszerek elterjedtnek számítanak, az azt jelentheti, hogy galaxisunk rogyásig van Föld-szerű bolygókkal.A Tejútrendszerben a legtöbb csillag a mi Napunknál jóval apróbb és halványabb. A kistömegű csillagok maghőmérséklete éppen csak eléri azt az értéket, hogy bennük a hidrogén héliummá alakulhasson. Fényességük csupán ezrede Napunkénak. Az ilyen kistömegű csillagok közé tartozik a TRAPPIST-1 vörös törpe is, amely mindössze 39 fényévre található a Naprendszertől. Nem számít ismeretlennek a csillagászok előtt, 2016-ban ugyanis sikerült három bolygót is észlelni körülötte, most pedig újabb négy akadt a horogra - írja az Origo Ami igazán érdekessé teszi a felfedezést, az az, hogy a rendszer hat bolygója minden bizonnyal olyan tömegű és nagyságú, mint a Föld. Ilyen felfedezésre korábban még soha nem volt példa.A bolygók elég közel vannak egymáshoz, és a csillaghoz is (ezek a távolságok ötször kisebbek, mint a Merkúr és a Nap közötti távolság).Egyelőre lehetetlen megmondani, milyen körülmények uralkodhatnak a hét planétán, ennek kiderítése valószínűleg a hamarosan induló James Webb infravörös űrtávcső feladata lesz majd. Kérdéses, hogy létezik vagy létezett-e folyékony víz ezeken az égitesteken. Ennek eldöntése szintén nem egyszerű feladat, azonban három bolygó (Trappist-1e, Trappist-1f, Trappist-1g) a lakhatósági zónába esik, így nem kizárt, hogy ezeken akár kiterjedt óceánok is terpeszkedhetnek. Ha igen, a víz jelenlétét az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Rendkívül Nagy Európai Távcsője (E-ELT) is ki tudja majd mutatni.A nagy bejelentés kapcsán tartott sajtótájékoztatót visszanézhetik az űrhivatal YouTube-csatornáján.