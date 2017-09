Nehéz lehet a függetlenedők sorsa: Koszovó rossz példa az elszakadni vágyó katalóniának

Jogilag nem lehetséges

Mint két óvodás a homokozóban – épp így viselkedik perpillanat Spanyolország és tartománya, Katalónia, ha az utóbbi függetlenedési törekvéseiről van szó. A vita nem új keletű, ez a fordulója is már évek óta tart – hol erősebben, hol gyengébb lángon égve –, ám most újra magasabb fokozatra kapcsoltak az elszakadás pártiak: vasárnapra népszavazást hirdettek maguknak a témában.Az eurózóna gazdasági válsága, a különböző belpolitikai folyamatok, valamint a Brexit és más nemzetközi trendek felerősödése csak kedvezett az önálló katalán állam létrehozását célzó törekvéseknek. Ám kikiáltani a függetlenséget messze nem olyan egyszerű dolog, mint hihetjük.

– Spanyolország alkotmánya nem engedi az elszakadást – avat be Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője. – A katalánok nem dönthetnek egyedül a sorsukról, mert az alkotmány a spanyol népet egységként kezeli. Népszavazást csak a kormány írhat ki, úgy, hogy az minden spanyol állampolgárra vonatkozzon. Tehát Katalónia a jelen jogi környezetben önmagában akkor sem dönthetne a sorsáról, ha a spanyol kormány támogatná az elszakadási kísérletet. Így pedig, hogy még csak tárgyalni sem hajlandó róla, esélye sincs. Hivatalos úton legalábbis biztosan nem – folytatja, és hozzáteszi, az önkényesen kikiáltott függetlenségért olyan árat kéne fizetniük, amit épeszű ember nem akarhat.

A forrongó nemzeti érzület ürügyén az elszakadáspárti politikusok mindent meg tudnak etetni a lakosság egy részével" Nagy Sándor Gyula szakértő

Süket fülek

Koszovó nem jó példa

Ez az ép ész pedig épp eltűnni látszik. – A probléma részben sajnos abból fakad, hogy a forrongó nemzeti érzület ürügyén az elszakadáspárti politikusok mindent meg tudnak etetni a lakosság egy részével – véli a kutató. – Ugyan a független Katalónia támogatottsága 50 százalék alatti a térségben, a mellette voksolók rendkívül hevesen védik az álláspontjukat.Ahogy az lenni szokott, itt is mindenkinek megvan a maga igazsága. A katalánok úgy érzik sokkal többet fizetnek be az államkasszába, mint amit visszakapnak. A spanyolok pedig úgy, hogy már így is épp elég autonómiát biztosítanak a katalán területeknek. A nyelv „pörög" – a katalán iskolákban csupán az órák 15 százalékát tartják spanyol nyelven –, saját sajtójuk, autonóm tartományi rendőrségük és magas fokú önrendelkezési joguk van. Egyedül pénzügyi autonómiájuk nincs. Aminek a megtagadását a spanyol kormány értelemszerűen azzal magyarázza, hogy ők is az országhoz tartoznak, így pénzügyi szempontból is ki kell venniük a részüket a „játékból".A spanyolok 10 éve süketek a párbeszédre, a katalánok pedig most ott tartanak, hogy – a demokratikus és önrendelkezési jogaikra hivatkozva – csak azért is kiírják a népszavazást, és döntenek a sorsukról. Azt pedig, hogy mi jöhet a hétvégén tényleg csak találgatni lehet.– A kormány valószínűleg ellehetetleníti majd a népszavazást. Félő, hogy vasárnap csúnya képsorokkal találkozunk a sajtóban. A nagyvárosi szavazófülkékhez szinte biztos nem lehet majd eljutni, és mivel a szeparatisták már feltüzelték annyira a híveiket, könnyen lehet, hogy tényleg nem zajlik le összecsapás nélkül a hétvége – mondja Nagy Sándor Gyula, és hozzáteszi, az elszakadáspárti politikusok évek óta azt hazudják az embereknek, hogy jobb lesz egy független Katalónia polgárának lenni, pedig ez egyértelműen nem igaz.Ha visszatekintünk kicsit a múltba, és körbenézünk a jelenben, akkor sem a végbe ment, sem a tervezett függetlenedés nem példa nélküli. A kimenetele viszont akár az is lehet: más-más történelmi, jogi és gazdasági környezetben egészen más várhat a nagy hévvel szakadó nemzetekre. Már, ha egyáltalán sikerül függetlenné válniuk.A katalánok szeretnek Koszovóra hivatkozni, ha a függetlenségi törekvésekről van szó. Hiába azonban a példa, ha Koszovó még ma is vitatott jogállású terület. Csaknem húsz éve ugyan az USA és az EU támogatásával kiáltotta ki a függetlenségét Szerbiától, de a világ országai még mindig csak részben ismerik el, és nem tagja az ENSZ-nek sem. Utóbbi pedig elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy ország be tudjon kapcsolódni a világgazdaság körforgásába. Ez meg is látszik Koszovó helyzetén.

Alkotmánymódosítás. Ha Katalóniának és Spanyolországnak sikerülne is megállapodnia, a szakadáshoz alkotmánymódosításra lenne szükség, ami Spanyolországban egyrészt rendkívül bonyolult folyamat, másrészt a király belegyezése nélkül végigvihetetlen.

Az EU-ban nem volt még ilyen

A térség az elszakadás előtt is az egyik legszegényebb része volt Szerbiának, ipara szinte nincs, a munkanélküliség hatalmas, a GDP-jének nagyjából harmada külföldről – segélyekből és a kint dolgozó koszovóiak pénzéből – származik.A délszláv háború óta Koszovóból három ízben indult el komolyabb migrációs hullám az elmúlt évtizedekben, és még egy-két éve is nemzetközi problémát jelentett a kivándorlás. Az etnikai feszültségek hatalmasok, Szerbia még most sem ismeri el a függetlenséget, a mindenkori vezetés pedig képtelen gyorsan javítani a helyzeten. Az EU-ba való belépésről szóló tárgyalások pedig eddig a leglassabbak a nemzetközösség történetében.A függetlenség kérdését érdemes egyébként az EU szemszögéből is megvizsgálni. Az Unión belül nem volt még rá példa, hogy függetlenné vált volna egy nemzet, és arra sem, hogy ezzel egy időben tag szeretett volna maradni, így az uniós szerződések sem rendelkeznek hasonló változásokról.A szakértő felhívja rá a figyelmet, hogy a Brexitet – vagyis az Egyesült Királyság kilépését az EU-ból – még véletlenül sem érdemes összehasonlítani a katalán helyzettel, hiszen ott nem egy ország szétszakadásáról van szó, hanem egy teljesen más típusú kiválásról. És, ugyan a brit EU-s tagságról szóló népszavazás után újra felerősödtek a skót függetlenedési törekvések, az álmok egyelőre nem váltak valóra. Az viszont biztos, hogy bárhogy is alakul Katalónia sorsa, minden függetlenedni vágyó nemzetnek érdemes figyelnie.

Válni vágyók



Flandria, Belgium – Flandria a belga királyság egyik hivatalos régiója, a másik Vallónia. Előbbihez tartozik tartozik Brüsszel, de Antwerpen, Gent és Brugge is. Nem új keletű vita a flamand függetlenség kérdése sem, de mint Spanyolország esetén, a belga alkotmány sem engedélyez népszavazást a kérdésről.



Padánia, Olaszország – A viszonylag gazdag észak-olasz tartományokat szokták Padániaként emlegetni, akik szeretnék egyesíteni, és függetleníteni ezeket az országtól. De létezik törekvés csupán a valaha Ausztriához tartozott Dél-Tirol elszakítására is.



Skócia, Egyesült Királyság – A katalánok mellett talán a legnagyobb hévvel a skótok igyekeznek leszakadni az anyaországról, eddig sikertelenül. A 2014-es népszavazást árgus szemekkel figyelte a világ, ám a többség a maradás mellett voksolt. A Brexit bejelentése után újra felerősödtek a skót függetlenségi törekvések. Sokan ugyanis szerettek volna az EU-ban maradni, még akkor is, ha ennek az az ára, hogy leszakadnak az Egyesült Királyságról.

Vitatott helyzetben



Palesztina – Jelenleg 127 ország ismeri el hivatalosan az 1988-ban a Palesztinai Felszabadítási Szervezet által egyoldalúan kikiáltott Palesztinát. Az ENSZ-ben megfigyelőként van jelen. Területe a Gázai-övezetre és Ciszjordániára értendő. Időről időre fel-fellángol az ellentét Izraellel.

Hegyi Karabah – Államiságát csak három másik korlátozottan elismert állam ismeri el, hivatalosan Azerbajdzsán részének minősül. többségében örmények lakta terület. Azerbajdzsán mellett Örményország is igényt tart a területre.

Tajvan – Tajvan egy kelet-ázsiai szigetcsoport, ami Kínai Köztársaság néven vitatott politikai státuszú ország. A népi Kína a saját területének tekinti, a világ országainak többsége (köztük Magyarország) nem ismeri el külön államnak. A helyzet a kínai polgárháború 1949-es vége óta áll fenn. Ekkor szorították ki a Csang Kaj-sek vezette köztársasági erőket Mao Ce-tung kommunistái a szárazföldi országrészről, így azok Tajvan szigetére menekültek, és ott hozták létre saját államukat. Hivatalosan azóta mind Peking, mind az időközben többpárti demokráciává alakult Tajpej saját magát tartja Kína törvényes urának.

– A katalánok úgy gondolják, hogy a függetlenné válással nem veszítik el EU-s tagságukat, ám egészen más a véleménye erről az EU-s vezetőknek – világít rá a szakértő, és elmagyarázza, még a schengeni határokat is vissza kellene állítani. Nem használhatnák tovább az eurót, nem lennének tagjai a NATO-nak az ENSZ-nek, és mivel Spanyolország nem ismerné el őket, kereskedni sem tudnának velük. – Hatalmas gazdasági visszaesést, sok milliárd eurós buktát jelentene egy egyoldalú függetlenedés, akkor is, ha ezt ők nem hiszik el – fejezi be Nagy Sándor Gyula.