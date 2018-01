Nem csak a karácsonyfa leszedéséről szól vízkereszt

NMinden bizonnyal a kukák mellett álló karácsonyfákból fogjuk a leginkább észrevenni, hogy vízkereszt volt, ugyanis ehhez kötik a legtöbben az ünnepet: vízkeresztig tart ugyanis a karácsonyi időszak. Vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus megjelenésének momentumait kapcsolja egybe, így a napkeleti bölcsek imádását, Jézus Jordánban való megkeresztelkedésé és első csodáját, amikor borrá változtatta a vizet.



Szokás ilyenkor hazavinni a szenteltvizet, ezzel ilyenkor megitatták az állatokat, vagy az emberek önmagukat locsolták vele azért, hogy elkerüljék őket a betegségek az év során. Ilyenkor szentelték meg a házakat is, ekkor a dátum mellett felírták a G+M+B betűket: egyes források szerint a Krisztus áldja meg hajlékot! áldás kezdőbetűire (Christus mansionem benedicat!), míg más értelmezés szerint a három királyok, azaz Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének kezdőbetűit jelentik.



Vízkereszthez több (mondhatnánk, szinte minden esetre szóló) időjóslás is kapcsolódik: ha "csurog az eresz", azaz olvad a hó, akkor hosszú lesz a tél, ha viszont ezen a napon hó esik, akkor korán kitavaszodik. Ha fagyos az idő, akkor hosszú, elhúzódó télre számíthatunk, viszont ha sem hó, sem eső nem esik, akkor zivataros nyár előtt állunk. Ha viszont esik az eső, akkor a tavaszunk lesz csapadékban gazdag, viszont ha fúj a szél, akkor egy jó termést ígérő év előtt vagyunk.



Vízkereszt kultúrális értelemben is meghatározó időpont, hiszen innentől hamvazószerdáig tart a farsangi időszak: úgy tartják, azért ekkor, mert a falusi emberek ekkor értek rá mulatozni, hiszen ezt követően kezdődhettek a munkák a földeken.



Vízkereszt Olaszországban nagy ünnepnek számít: ilyenkor Befana, a jóboszorkány a jó gyerekeknek ajándékot hoz, viszont a rosszak szenet kapnak. Spanyolországban vagy Portugáliában ilyenkor süteményeket sütnek, és itt is megjelenik az ajándékozás motívuma, ugyanis egyes sütik meglepetés, ajándékot rejthetnek. A latin-amerikai kultúrában nem szenteste, hanem ezen a napon kapják meg a gyerekek az ajándékot. Dániában ilyenkor készítik el a tipikus ünnepi süteményt, a "pebbernoddert", míg Írországban úgy tartják, aki nem szedi le a díszeket, annak balszerencséje lesz egész évben.