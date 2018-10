Nem sci-fi: mesterséges holdakkal helyettesítené egy kínai város a közvilágítást

Mesterséges holdakkal helyettesítenék 2020-tól az utcai lámpákat és csökkentenék az energiaköltségeket a délnyugat-kínai Csengtu városában.



A China Daily című angol nyelvű kínai napilap értesülései szerint a délnyugat-kínai Csengtu városában fejlesztett "világító műholdak" az igazi Holddal "tandemben" fognak működni, ám nyolcszor fényesebbek lesznek a valódi égitestnél.



Az ember gyártotta első holdat a Szecsuan tartománybeli Hszicsangi Műholdindító Központból fogják fellőni 2020-ban és ha az első teszt jól sikerül, akkor további három műholdat küldenek fel 2022-ben - mondta el Vu Csun-feng, a projektért felelős szervezet vezetője.



Mint hozzátette, noha az első fellövés csupán kísérleti jellegű lesz, a 2022-ben indítandó műholdak már élesben fognak működni, komoly kereskedelmi lehetőségeket is magukban hordozva.



A Nap fényének visszatükrözése révén a műholdak képesek helyettesíteni az utcai lámpákat a városi területeken, ami a becslések szerint évente 1,2 milliárd jüan (48,7 milliárd forint) energiaköltség-megtakarítást jelentene Csengtu számára, amennyiben a műholdak 50 négyzetkilométernyi területet világítanak meg.



A Földön túlról érkező fényforrás továbbá a katasztrófa sújtotta területeken is segíthetné a mentési munkálatokat áramszünet idején.



Nem Kína az első ország, amely megpróbálja visszasugározni a napfényt a Földre. Az 1990-es években orosz kutatók állítólag hatalmas tükröket használva tükrözték vissza a fényt az űrből egy kísérleti projekt keretében.



A kínai egyetemek és egyéb intézmények bevonásával fejlesztett csengtui műholdak projektjét a városban megrendezett innovációs konferencia keretében mutatták be.