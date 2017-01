Nem talált szexpartnert, szarvast próbált meghágni a makákó - videó

Egy fiatal vörös pofájú makákó próbált meg aktust létesíteni egy szarvastehénnel Japánban. A fajok közti szexuális aktus ritka jelenségéről a Primates című szaklapban számolt be az azt megfigyelő kutatócsoport.A kedden ismertetett kutatás során kiértékelt, az ország déli részén lévő Jakusima-szigeten készült videófelvételeken látható japán makákó (Macaca fuscata) többször is megpróbál meghágni egy nőstény szikaszarvast (Cervus nippon).A majom a nála nagyobb állat hátához dörzsölte hímtagját, majd behatolás nélkül ejakulált. A többi hím majmot, melyek túl közel kerültek hozzá és a szarvashoz, elkergette. A szikatehén olykor engedte közeledni a makákót, néha azonban lerázta magáról.Marie Pele strassburgi kutató szerint kétségkívül szexuális viselkedésről van szó, a majom azért választott szokatlan partnert, mert fajtársaitól nem jutott szexhez."Ez a fiatal majom nem fért hozzá a csoportjában lévő nőstényekhez, mert idősebb hímek vigyázták őket. Mivel nagyon izgatott volt, a szikaszarvashoz fordult" - mondta Pele.A szakértők szerint a természetben ritkán megfigyelhető jelenség, hogy az állatok más fajok képviselőjével folytatnak aktust.Egy 2014-es tanulmány olyan fókák tevékenységével foglalkozott, amelyek pingvinekkel erőszakoskodtak az Antarktiszon. Háziállatoknál vagy fogságban lévő állatoknál is megfigyelték már a fajok közti szexuális aktust.