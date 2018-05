Nem várnak botrányt a hercegi esküvőtől - beteljesedik a tündérmese

Nem lázadnak

Titkos ruha

önnyebb dolguk lesz

Drága nászok



– VI. Fülöp spanyol király és a korábban újságíró ént dolgozó Letizia királyné 2004-es házasságkötésének számlája 7,7 milliárd forintra rúgott.

– Vilmos herceg és Kate Middleton 2011 áprilisi esküvője a Radar Online számításai szerint 9 milliárd forintot emésztett fel, ebből csak a királyi család és a prominens vendégek védelmére 8,5 milliárd forintot öltöttek.

– II. Albert monacói herceg és Charlene Wittstock korábbi olimpikon úszó frigyén a 2011-es lakodalom 17 milliárd forintba került.

– ároly herceg és Lady Diana menyegzőjére 18,5 milliárd forintot öltöttek. A legendás páros, David és Elizabeth Emanuel tervezte menyasszonyi ruha 3,5 millióba került, 10 ezer gyöngyöt varrtak föl rá, és több mint 7 méteres uszálya volt.

– A történelem legdrágább házasságkötése Yorki Margit és Merész ároly burgundi herceg esküvője volt, ami rongyrázásban túltett mindenkin. Az 1468-as lakodalom mai árfolyamon számítva 53 milliárd forintba került.

Hosszú hónapok izgatott várakozása után végre sor kerül a övetkező hercegi esküvőre is. A brit királyi család „rosszfiúja", ároly herceg és Diana kisebbik gyermeke, Harry feleségül veszi a kanadai színésznőt, Meghan Markle-t. Az esemény már zajlik, és legalább akkora érdeklődésre tart számot, mint 2011-ben a trónutódlási sorban második Vilmos és Katalin menyegzője, de jelentős ülönbségek azért mutatkoznak.Micski Marianna protokollszakértő szerint nem lesz akkora felhajtás, mint t éve, és ennek érthető oka van.– Bár Harry hatodik a trónutódlási sorban, nem számít igazán esélyesnek a koronára. Akkor nagyobb a felhajtás, ha olyan trónörö ös házasodik, aki egyszer tényleg uralkodik majd – magyarázza, és rávilágít, Vilmosra valószínűleg ez a sors vár, hiszen régóta pletykáljá , hogy ároly, a fiú apja kimarad a királyok sorából.Harry lázadónak számít a királyi családban, és leendő feleségétől is kitelik, hogy felrúgja a szabályokat – harisnya nélkül jelent meg például az eljegyzésü belejelentésén –, ám a szakértő szerint szombaton nem számíthatunk ülönösebb szabályszegésre. – Magánjellegű esküvőt szerettek volna, már amennyire ez a királyi családban lehetséges – kezdi Micski Marianna. – A windsori Szent György- ápolna jóval kisebb befogadó épességű, mint a Westminster apátság, ahol Vilmosé esküdtek. Nagyjából 800 fő „zsúfolódhat be", így a 600 meghívott vendég biztosan befér majd – mondja a szakértő, és kiderül, a biztonság miatt sem kell aggódniuk. Az eseményre szánt 32 millió fontból csak 30 milliót a helyszínek biztosítására öltenek.Állítólag csak a torta több ezer fontba kerül, de Meghan Markle menyasszonyi ruhája sem a sarki szalonból érkezik. Találgatások szerint utóbbiért a híres brit tervezőház, a Ralph & Russo felel – potom 36 millió forintért „öntik" az exszínésznőre ruhakölteményüket, amelyről egy névtelen forrás a Daily Mailnek azt mondta, több száz órányi munkaerőt igényelt, hiszen szinte mindent ézzel észítettek rajta. A Vanity Fair értesülései szerint ráadásul nem is csak egy ruhában tündö öl majd a leendő hercegné, a zárt örű estély előtt átöltözik egy ényelmesebb darabba.Micski Marianna viszont étli, hogy bárki is tudná, mit visel majd az ara. – A ruháról a végső döntést biztosan nem Meghan Markle hozza meg. Erzsébetnek minden részletet ellenőriznie kell: az ékszerek, az ara örmei, a frizurája sem lehet olyan, amibe a királynő nem egyezett bele. Az pedig nyilvánvalóan tpecsétes titok még most is, hogy kinek a ruhájában áll majd oltár elé a menyasszony – avat be a szakértő.A pár helyi idő szerint délben mondja ki a boldogító igent, majd kocsikázásra indul Windsor városában, amelynek során a jelenlévő alattvalóknak integetnek majd. Ezután a St. Michael’s Hallba mennek, ahol Meghan Markle – a hagyományokat megtörve – beszédet mond. ésőbb részt vesznek a királynő fogadásán, majd egy nagyjából 200 fős vendégsereggel Harry édesapja, ároly herceg fogadásán is.Minden meghívott vendég személyesen gratulálhat nekik. öztü például az egykori Spice Girls együttes tagjai is, akik a pletyká szerint énekelni is fognak a zárt örű estélyek egyikén. S bár azt is nagy izgalommal találgatja mindenki, hogy tényleg jelen lesz-e Barack Obama, az USA exelnö , a válasz kiábrándító: biztosan nem.– Meghan és Harry nem akart protokolleseményt csinálni az esküvőből. Ha őt meghívtá volna, akkor a regnáló politikusok, így Donald Trump vagy Theresa May sem maradhatott volna le a vendéglistáról – magyarázza Micski Marianna, és hozzáteszi, az is beszédes, hogy szombati napon esküsznek. A királyi családban ugyanis szokás tköznapra tenni az esküvőket, hogy az alattvalóknak szabadnapot adva országos ünnep lehessen a nagy eseményből.S hogy tartós lesz-e a házasságuk? Micski Marianna szerint van rá esély. – Ahogy ároly és Diana még nem, úgy fiaik már szerelemből házasodhatnak. Úgy gondolom, van esélyü a boldogságra – mondja a szakértő, és hozzáteszi, fennakadást nem az érzelmek, hanem a királyi család szigorú szabályai okozhatnak. – Meghan Markle tündérmesébe öppent, de minden csoda három napig tart. Majd kiderül, hogy ez az erős, független nő hogy viseli az életet az uralkodói családban hosszú távon. Egy biztos: nekik ényelmesebb életü lesz, mint Vilmoséknak, és sokat lazulhatnak a szabályok akkor is, ha egyszer megváltozik az uralkodó személye – fejezi be Micski Marianna.