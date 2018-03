Nemzeti ünnep a színfalak mögött: győzött a forradalom, a szabadság és a szerelem

Petőfit megihlették a Zichy nővérek



Zichy Antónia, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök felesége és húga, Karolina, aki szintén intim viszonyban volt a miniszterelnökkel, fontos főnemesi család sarjai. Rendkívül gazdagok és műveltek voltak, és a politikai életben is aktívan részt vettek. Bizonyos értelemben Antónia beszélte rá a férjét, hogy vegyen részt a közéletben. Testvérével megnyitották szalonjaikat a Károlyi-palotában, a mai Petőfi Irodalmi Múzeumban. A politikai ellenzék képviselői rendszeresen itt találkozhattak.

Hazafias nővérek. Zichy Antónia és Zichy Karolina az egyedüli olyan arisztokraták voltak, akikről Petőfi Sándor verset írt, hisz nem kedvelte őket, de a Zichy nővérek hazafisága még őt is megihlette.

– A modern értelemben vett szabadságeszmények megjelenése és tisztelete vívta ki a március 15-én kirobbant forradalom méltán rangos helyét a történelemben. Számos szempontból azonban egészen más volt, mint amilyen egy „szokásos" forradalom lenni szokott. Kezdjük azzal, hogy nem folyt vér – tudjuk meg Nyáry Krisztián irodalomtörténésztől. A Fölébredett a föld – Levelek, hősök, történetek 1848/49-ből című könyv szerzője elmondja, nem az elnyomó hatalom alóli felszabadulás volt a cél, hanem az alkotmányos átmenet. Így politikai értelemben csak megkötésekkel nevezhető forradalomnak. Azután azt se feledjük, hogy a nők szerepe, az emancipáció kérdése ekkor jelenik meg először Magyarországon. Bizonyos értelemben 1848 az első olyan történelmi fordulópont, ahol a nők egyenrangú szerepet játszottak az események alakításában. Petőfi Sándor feleségét, Szendrey Júliát például elképesztő népszerűség vette körül, valószínűleg ugyanúgy hatott korának női közösségére, mint férje a férfiakra.– A fiatal házaspár biztosan együtt értelmezte a szabadság és szerelem eszméjét – Petőfi verseiből is erre lehet következtetni – mutat rá Nyáry Krisztián. Hozzáfűzi: – A kokárdát, ami ma is eszköze az ünneplésnek, Szendrey Júlia találta ki. Pontosabban azt, hogy nem egy sapka- vagy kalapdíszként funkcionál, hanem a szív fölé tűzzük. Ő vezette be a forradalmi színház kellékeit, de nemcsak a kokárdát és a nemzeti színű főkötőt, hanem levágatta a haját, nadrágban járt, szivarozott, forradalmár nő példáját mutatta. Az ifjú forradalmárok ugyanis tudatosan készültek azokkal a „marketingeszközökkel", amelyekkel meg lehet nyerni a népet.Az irodalomtörténész arról is mesél nekünk, hogy Petőfiék lakása március 14-én este főhadiszállásként is funkcionált; innen indultak el az események. Jókai Mórral közösen bérelték ezt a lakást. Szendrey Júlia nem nagyon örült neki, hogy folyamatosan náluk van a politizáló ifjak gyülekezőhelye, mert valószínűleg szeretett volna egy kis családi életet élni. Ettől persze aktívan részt vett a dolgok alakításában.Petőfi így írt erről naplójában: „az idő nagy részét együtt töltöm feleségemmel, bátor lelkesítő imádott kis feleségemmel, aki mindig buzdítóan állt gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló." És hogy március 14-e éjszakája valóban eseménydús lehetett, arra mi sem nagyobb bizonyíték, mint hogy március 15-e után pontosan kilenc hónappal született meg Petőfi Zoltán. Petőfi Sándor március 15-e reggelén nem keltette fel feleségét, hagyta tovább aludni. Átment Jókai szobájába, és döntöttek, ideje elindulni. Úgy kell elképzelni ezt a lakást, mint a pesti radikális fiatalok, értelmiségiek, bohémek találkozóhelyét.– Teleki Blanka, a magyar nőnevelés egyik úttörője volt az első nő, aki felolvasta a Nemzeti dalt. Leánynevelő intézetet működtetett ebben az időben (1846-ban nyitotta), és amikor az egyik nevelőnő az utcáról bevitte az intézetbe a Nemzeti dal egy kinyomtatott példányát, maga az intézmény vezetője szavalta el a tanítványai előtt. A tanítványok pedig a 12 pont mintájára elkészítették a saját követeléseiket. Például, hogy a nők kapjanak szavazati jogot, vagy hogy járhassanak egyetemre. Vasvári Pál történelmet tanított a leánynevelőben, Teleki Blanka az ő népszerűsítéséért is sokat tett. Megrajzoltatta például Vasvári arcképét, hogy nyomtatásban lehessen terjeszteni a pesti nép között. Május elején írt egy cikket, Előbb reform, aztán női emancipáció címmel. Ami nemcsak a nemek közötti egyenjogúság követelésének az első magyar dokumentuma, hanem a hazai arisztokrácia részéről ez a legrepublikánusabb hang ebben az időszakban. Persze az emancipációval kapcsolatos írások jórészt visszhangtalanok maradtak. Nem erre koncentráltak akkoriban – mutat rá Nyáry Krisztián.Teleki Blanka a forradalom és szabadságharc alatt végig aktivizálta magát, követte például a kormányt Debrecenbe. Ott volt a debreceni nagytemplomban a Függetlenségi nyilatkozat kihirdetésénél. Mikor Vasvári Pál szabadcsapatot toborzott a román felkelők ellen, a zászlóaljnál beszédet intézett az összegyűlt nemzetőrökhöz... A szabadságharc leverése után összeesküvés vádjával 10 évre bebörtönözték. Borzalmas körülmények között tartották. Előfordult, hogy a zárkájában télen mínusz 20 fok volt. Emiatt nagyon betegen szabadult a fogságból, és az utolsók között volt, aki amnesztiát kapott.Jól ismerjük a történelemkönyvekből: miután Táncsics Mihályt budai börtönéből kiszabadította a pesti nép, a forradalmi ifjúság, olyan kocsiba ültette, amit lovak helyett hívei húztak. Nyáry Krisztián elmeséli: – A legtöbb kép úgy ábrázolja, hogy a fogságban vízen és kenyéren tartották, miközben valójában úri fogolynak számított. Sajtórendészeti vétség miatt zárták be, és egy bedeszkázott ablakú lakásban töltötte büntetését. Kora esti kiszabadulásakor ott volt ifjú felesége is, és egyetlen vágya volt, hogy kettesben maradhasson vele. Megígértették vele, hogy legalább az esti színházi előadásra visszatér. A mai Vörösmarty téren található Nádor Fogadóban béreltek neki egy lakosztályt, soha életében ilyen szép helyen nem járthatott, valószínűleg még franciaágyat sem látott korábban. Ezért aztán esze ágában sem volt visszatérni a színházba, ahol a Bánk bánt adták elő.– A lassan hömpölygő drámát bizony unni kezdte a közönség, ezért aztán nem játszották végig a darabot. A színészek énekelni kezdték a Szózatot, majd a francia nemzeti himnuszt (La Marseillaise), a Rákóczi-indulót, Hunyadi László áriáját. Majd elfogytak a dalok – emlékeztet az eseményekre az író. De az izgalmas estének itt még nincs vége: – Azután eszükbe jutott, hogy Erkel Ferenc megzenésítette Kölcsey Himnuszát. Ezt is elénekelték. De így is csak egy időre lehetett a tömeg igényeit kielégíteni. Táncsicsot követelték, igazi rabot szeretnének látni. Már-már azon voltak a színészek, hogy kiállítanak egy ál-Táncsicsot a színpadra – úgysem ismeri fel a nép –, amikor Jókai Mór megmentette a helyzetet. Érezte, nem lehet, hogy egy ilyen kínos paródiával folytatódjon ez a szép forradalmi nap. Bejelentette, hogy beszél a néphez. A színpad takarásában összeütközött az aznap Gertrudist játszó Laborfalvi Rózával. A kor egyik legünnepeltebb színésznőjével, aki egy igazi „celeb", hivatalosan 8 évvel idősebb Jókainál, ténylegesen 13-mal.„...A fáradt hazafi nem tud eljönni, polgártársaim. Táncsics barátunk otthon van a családja körében, engedjétek a szegény vak embernek a viszontlátás örömét élvezni!" – mondta többek között Jókai. Valami kis taps elhangzott, de Róza érezte, hogy meg kell menteni az estét. Kilépett a színpadra, saját kokárdáját – erdélyi gyökereket tükröző piros, fehér, zöld, sárga – feltűzte Jókai szíve fölé – felcsattant az első valódi taps. Róza igazi színésznőként még ezt is tudta fokozni, szájon csókolta a fiatal forradalmárt. Kitört az ováció. A színpadon győzött a forradalom, a szabadság és a szerelem – fejezi be Nyáry Krisztián.