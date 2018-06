Nézze meg a különböző színekben világító kaktuszokat, amik még a kínai tudósokat is levették a lábukról!

Érti a virágok nyelvét

– Ahogy a virágok is folyamatosan megújulnak, én is keresem az újdonságokat. Kicsit mindig formabontó szerettem volna lenni, mint mások. Amikor 2013-ban először elkezdtem a fejlesztésen dolgozni, azt gondoltam, hogy tömegterméket fogok belőle készíteni, de azután egy sokkal nagyobb és sokkal jobb dolgot sikerült megalkotni. 2015 óta megvásárolható a piacon – mondja Kun Richárd, a flAVATAR (Varázslatos Virágok) feltalálója.A növények felületi kezelésével hozza létre a különleges látványt: különböző színekben világítanak a vágott, a cserepes és a stabilizált, azaz örök növények (rózsa, orchidea stb.) a sötétben. A Kínában megrendezett CSITF technológiai kiállításon a flAVATAR elnyerte az egyik fődíjat (a növényinnovációs díjat), mert olyan technológiával készül, amely a legközelebb áll a természetességhez. Illetve besorolták a top 10 hightech technológia közé. – Nagy élmény volt számunkra, hiszen leginkább robotokkal és applikációkkal lehetett találkozni ezen a kiállításon – mondja Kun Richárd.– Régóta szeretem a növényeket, lassan 13 éve virágkereskedelemmel foglalkozom. Leginkább multinacionális cégeket szolgáltam ki, és a verseny miatt nyilvánvalóan mindig az volt egy kicsit előrébb, aki jobb árajánlatot tudott adni, vagy olyan terméket kínált, ami a másiknak nem volt – mutat rá a feltaláló, akit már műszaki tanulmányai alatt is díjaztak (2. hely az I. Országos Innovációs Versenyen) két osztálytársával karöltve. Egy biztonságtechnikai szerkezetet dolgoztak ki, amely megvédi az emberi test lágy részeit egy esetleges ütközés során.– Nem vagyok sem biológus, sem kémikus, de szeretem a virágokat, és tudom, hogyan kell hozzájuk nyúlni. A legelső kísérletezés az apósom garázsában történt. Nem így terveztem, de pont akkor érkeztek meg a rendelt összetevők, amikor egy hétvégén náluk vendégeskedtünk. Nem bírtam kivárni a hétfőt, kimentem a garázsba kutyulni kicsit – meséli Richárd.Az első növények rózsák, gerberák és krizantémok voltak. A foszforeszkálás már ekkor is működött, persze még nem volt kiforrott a technológia: a virágok egy nap alatt megadták magukat. Elszomorított, ezért addig finomítottam, míg sikerült megalkotnom a megfelelő koncentrációt. Ezeket a kísérleteket már egy pincében végeztem, az otthonunktól 50 méterre. Mindennap ott voltam, rengeteg dolgot kipróbáltam, mire egyre jobb lett a technika, tovább bírták a virágok. Most már a gerberákat is – érzékeny növények – világítóvá tudtuk varázsolni.A Varázslatos Virágokkal a feltaláló és családja szeretnének példát mutatni nemcsak a virágszakmának, de a világnak is: egy innováció, amely nemcsak elvesz a környezetből, hanem tanul belőle, és visszaadja mindazt a tudást, amit létrehozott. A titkos összetevő természetes anyagokból készül, nem látszik a növényen, amely ma már stabilan él mellette. Emberre, állatra, környezetünkre nem káros, de nem ehető.