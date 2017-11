Növekszik a Föld fényszennyezettsége

A Christopher Kyba, a potsdami Német Geotudományos Kutatóközpont munkatársa vezette nemzetközi kutatócsoport a Science Advances című tudományos lapban mutatta be eredményeit. A műholdas felvételek alátámasztották azt a félelmet, hogy a Föld egyre világosabbá válik. Évente két százalékkal növekedett a mesterséges fény intenzitása és az éjszaka megvilágított felszín mérete.



Globálisan tekintve a mesterséges megvilágítás növekedésének mértéke összefügg a bruttó hazai termékkel (GDP).



A kutatás során a szakértők egy VIIRS (Visible/Infrared Imager Radiometer Suite) nevű radiométert használtak, amely a látható és az infravörös tartományban lévő fényt észleli. 2011 októbere óta kering a Suomi-NPP nevű műholdon a Föld körül, segítségével nagyon pontos térképeket sikerült készíteni Kyba szerint.



A fényszennyezettség növekedése a fejlődő országokban jóval gyorsabb, mint a már eleve fényesebb, gazdagabb országokban. Néhány kivétellel az éjszakai fény mértékének növekedése Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában volt megfigyelhető. Csak kevés országban maradt stabil a mérték, ezek közé tartoznak a világ legfényesebb területei, például Olaszország, Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Államok. Az éjszakai fény mennyisége csökkent a háború sújtotta Szíriában és Jemenben.



A kamera szenzora azonban az 500 nanométer alatti hullámhosszú fényt nem képes észlelni, így néhány, egyre elterjedtebbé váló LED-es fényt nem érzékel. Összehasonlítva a projekt elején készített felvételekkel így néhány város sötétebbnek is tűnik, holott a valóságban éppen olyan fényesek vagy épp fényesebbek. A fényszennyezettség így a VIIRS-nél mutatottnál jóval erőteljesebb lehet.



A szakértők szerint a LED-fények hozzájárultak a fényszennyezettség növekedéséhez. A közösségek, vállalkozások és magánháztartások elsősorban spórolás miatt váltottak az ilyen izzókra. Mivel azonban több és fényesebb lámpát használnak, épp ellenkezőleg hat a folyamat - mondta Kyba.



Franz Hölker kutató szerint az embereknél a LED-es fény akár a belső órát is megzavarhatja. Este a nappali fényt a hagyományos izzóknál jobban rekonsturáló LED-fény elhiteti a testtel, hogy nappal van, ezért ritmusa megkavarodik. A fényszennyezés az éjszaka aktív állatokat is érinti: az éjszaka aktív gerincesek 30 százalékára, a gerinctelenek 60 százalékára van hatással, de befolyásolja a növények és mikroorganizmusok létét is.



"Veszélyezteti a biodiverzitást sok különböző faj - rovarok, kétéltűek, halak, madarak, denevérek - éjszakai viselkedésének, például a szaporodási és vándorlási mintázatoknak a befolyásolásával" - fejtette ki Hölker. A szakértő szerint a fényhasználat fenntarthatóbb formáiról kellene gondolkodni, arról, "hol, mennyi, milyen intenzitású fény alkalmazható". Kyba szerint modern LED-es technikák segítségével kétharmadával csökkenthető lenne a fénykibocsátás anélkül, hogy az emberek gyengébbnek érzékelnék a fényt.