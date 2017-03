Nyugdíjazták a világ legöregebb anyahajóját

A világ leghosszabb ideig szolgálatot teljesítő repülőgép-anyahajóját vonták ki a szolgálatból Indiában.



A Viraat nevű hadihajó harminc évig szolgált az indiai haditengerészet kötelékében az óceánokon. Hétfőn ünnepélyes keretek között búcsúztatták a mumbai kikötőben. A hadihajó a Guinness-világrekordok könyvében is szerepel mint a legrégebben szolgálatot teljesítő repülőgép-anyahajó.



A Viraat több mint ötven évig járta a vizeket. A hajót a Brit Haditengerészet megrendelésére 1959-ben állították szolgálatba, bevetették a falklandi háborúban is, majd 1984-ben leállították. Két évvel később vásárolta meg India, ahol Viraat (szanszkritül: óriás) néven került a hadsereg kötelékébe.



A Viraat kivonásával az indiai haditengerészetnek mindössze egyetlen repülőgép-anyahajója marad, amelyet Oroszországtól vásároltak.



Indiában most építik az első saját gyártású repülőgép-anyahajót, amely a tervek szerint 2019-ben hajózhat majd ki.