Óriások maradványaira bukkantak régészek

A Santung tartományban feltárt sírokból előkerült csontok 1,9 méter és 1,8 méter magas emberekről árulkodnak. "És ez csupán a csontszerkezet. Amennyiben ez az ember tényleg létezett, akkor egészen biztosan magasabb volt 1,9 méternél" - mondta Fang Huj, a Santungi Egyetem munkatársa.



A régészek 2016 óta végeznek ásatásokat a Csiaocsia nevű falunál: 104 épület maradványait, 205 sírt és 20 áldozati gödröt tárnak fel. A romok a késő neolitikus Lungsan-kultúra idejéből származnak.



Fang szerint a Lungsan-kultúra idején a Sárga folyó középső és alsó szakaszán már léteztek mezőgazdasági települések és bőséges, változatos táplálékforrások álltak az emberek rendelkezésére, akiknek a fizikai felépítése is megváltozott. A köles volt a legfőbb gabonaféle és az emberek már disznót is tartottak. A sírok

egy részében disznócsontokat és -fogakat találtak.



Az "óriások" sírjai a többiekéhez képest nagyobbak voltak. Ezek az emberek feltehetőleg magas társadalmi ranggal bírtak és megengedhették maguknak a jobb élelmeket.



Santung tartomány lakói egyébként a magasságukat tartják az egyik legmeghatározóbb ismertetőjegyüknek. Mindezt a hivatalos statisztikák is alátámasztják: 2015-ben egy Santungban élő 18 éves férfi átlagmagassága 1,753 méter, míg az országos átlag 1,72 méter volt. (A régió híres szülöttei közé tartozó Konfuciusz is állítólag

nagyjából 1,9 méter magas volt.)



Az ásatási munkálatokat végző régészek szerint a házak romjai arra utalnak, hogy az emberek egészen kényelmes körülmények között éltek, otthonaikban például különválasztották a hálószobát és a konyhát, színes edényeket és jáde tárgyakat használtak, valamint csatornákat is kiépítettek.



Ötezer évvel ezelőtt ez a terület lehetett a mai Santung tartomány északi részének politikai, gazdasági és kulturális központja.