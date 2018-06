Próbálkoztak a Hattyúval a Mazsolával és a Pötyivel is - Társadalmi változásokat tükröznek névadási szokásaink

Külföldiek próbálkozásai



A magyar szabályozás nem számít nagyon szigorúnak, nem úgy, mint a svédeknél, ahol egy férfi ez ellen lázadva a következőre szerette volna változtatni nevét: Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Talán mondani sem kell, hogy a hatóságok ezt nem engedélyezték. Máshol, például a belgáknál és a franciáknál, az anyakönyvvezető tagadhatja meg egy újszülött anyakönyvezési kérelmét, ha azt a gyerek jogaira nézve sértőnek találja. Mindeközben a románoknál nincs hivatalos szabályozás, így szomszédunknál élnek emberek Stoplámpa, Miniszter, Szemét és Patika névvel.

Börtönbabák megkülönböztető jegye

Ékezetek nélkül próbálkoznak

Egyszer az alábbi névkérelem érkezett a tanácshoz: Leány. A szülők a dédnagymama anyakönyvi kivonatában találták meg a valószínűsíthetően hibás rubrikába írt, nemre vonatkozó bejegyzést. Az akadémikusok elutasították a kérelmet.

Kisvárosnyi Mária tűnik el

Denerisz névnapját is ünneplik

Férfi Máriák



A Mária név a mai napig sok országban adható férfiaknak tiszteletbeli névként. Van, ahol 7-8 neve is lehet valakinek (ahogyan az régen nálunk is jellemző volt), mert örökölte nagyszüleitől, szüleitől, keresztszüleitől, és még ehhez jöhet a Mária név is. (Magyarországon ma csak két utónév engedélyezett.) A női neveket egy időben azért adták férfiaknak, hogy ne hívják be őket katonának. Ismert a színész Juhász Jácint története is, aki azért nem kapott behívót, mert nőnek hitték a neve alapján.

Pötyi, Mazsola, Zene, Hattyú, Dakota, Szöcske – csak néhány elutasított névjavaslat a tavalyi évből, amely a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nyelvtudományi Intézetének Utónévbizottságához érkezett. Bár a meghökkentőnek tűnő névjavaslatokról gyakran felröppen a hír, a bizottságnak a látszat ellenére nincs több munkája. Sőt idén kicsivel kevesebb kérelmet kaptak, mint korábban. – Egy kezemen meg tudnám számolni, hogy 2009 óta, mióta a névtanács megújult, hányszor maradt el heti ülés amiatt, mert nem érkezett be kérelem. Ez egyik héten akár 25 névjavaslatot jelenthet, míg máskor csak 5 érkezik. A munka azonban folyamatos – tudtuk meg dr. Raátz Judittól, az MTA Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoportjának tudományos munkatársától.Jelenleg négyezer utónév közül válogathatnak a szülők. Bár a bő választék és a csökkenő születésszám miatt kevesebb kérelem érkezik az Akadémiához, a névjavaslatokból látszik: még mindig sok szülő szeretne olyan nevet adni gyermekének, amely egyedi, és amelyet kevesen, vagy korábban még senki nem használt. – Az egyéniségek korát éljük – summázta dr. Raátz Judit, majd elmondta: régen is adtak különleges neveket a babáknak.– A kutatásaink azt mutatják, hogy a zárt közösségekben általában a törvénytelen gyerekeknek adtak különleges nevet, vagy például a börtönben születetteknek – mondta a névkutató, aki egy amerikai kutatással rámutatott: a jelenség ma is felfedezhető. – A pszichológusok rámutattak, hogy az Egyesült Államokban a szegényebb rétegekben szeretik a gyerekeket valamilyen különleges névvel felruházni. Ez nem annyira tudatos, inkább az működik a tudat alatt, hogy ha lakást, kocsit, vagy más javakat nem tud a gyermekére hagyni, akkor ad neki egy különleges nevet, amitől felfigyelnek rá. Sok esetben ez be is jön, és ezek az emberek valamilyen szempontból deviánssá válnak, és vagy híresek, vagy perifériára szorultak lesznek – részletezte a kutató. Hozzátette: az egyediség igénye ettől függetlenül is divatos ma. – Régen nagyon színes volt a kérelmezések palettája, akkor gyakrabban csúsztak be kitalált nevek, virágnevek vagy más érdekességek. Az elmúlt másfél évben inkább sok becenév volt, amit rendes utónévként akartak elfogadtatni – mondta.A különlegesség mellett jellemző tendencia, hogy a szülők már hagyományosnak számító neveket akarnak elfogadtatni – ékezetek nélkül vagy más idegen helyesírással. Például Peternek vagy Adamnak neveznék újszülöttjüket. – Sokan azzal érvelnek, hogy a gyerek úgyis külföldön fog tanulni. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy válasszanak olyan nevet az elfogadottak közül, amelyek helyesírása megegyezik más nemzetekével, mert ilyenből is rengeteget lehet találni a négyezer elfogadott név között – mondta dr. Raátz Judit. A vonatkozó jogszabály szerint ezeket a javaslatokat a névtanács nem is fogadhatja el, mert azoknak tükrözniük kell a magyar kiejtés szerinti helyesírást. Uniszex, azaz mindkét nemnek adható neveket sem hagyhatnak jóvá az MTA szakértői. A további alapelveket, amelyek alapján a bizottság dönt, a www.nytud.mta.hu oldalon találhatják az újító kedvű szülők.Míg korábban az angol nevek élték reneszánszukat, addig ma a szláv és arab kérelmekből érkezik több. – Valamiért az utóbbi időben sok latin eredetű kérelmet is kapunk, de ennek okát még nem tudjuk – avat be a további trendekbe az MTA munkatársa.– Egyes javaslatokon azért érezzük, hogy nem teljesen komolyak, inkább azért jönnek, hogy „foglalkoztassanak" minket. Kicsit túlzó a sajtóvisszhang, mert a szülők többsége azért talál a már meglévő lehetőségek között megfelelő nevet. Illetve ezt mutatja az is, hogy a legnépszerűbb nevek top százas listáinak első helyein teljesen vállalható, szép nevek vannak, így például a Bence, Máté, Levente a fiúknál, míg a lányoknál a Hanna, a Jázmin és az örök klasszikus, az Anna szerepel –vázolta a névkutató.Valóban nem csak az újdonság és egyediség ereje hat, mert a bibliai nevek sem mentek ki a divatból, sőt a reneszánszukat élik az ősi magyar elnevezések, így például a Hunor, a Zétény, a lányoknál pedig a Csenge, Emese, Kincső. Jellemző, hogy a fiúknál inkább a hagyományok dominálnak (pl. ősi nevek, felmenők nevei), míg a lányokat inkább a divatot követve keresztelik el.Bár a Mária még mindig a leggyakoribb magyar női név, mégis kevés Marika szaladgál az óvodák udvarán – ahogyan Józsika, Pistike vagy Icuka. – Minden évben egy kisvárosnyi Mária tűnik el, mert annyira az idős generációra jellemző név ez, hogy az elhunytak jelentős részét ilyen nevűek teszik ki. Persze ettől még ismét divatba jöhetnek ezek, hiszen újra egyedivé, érdekessé válnak azáltal, hogy egyre kevesebb embert hívnak így – magyarázta dr. Raátz Judit.Ha divat, akkor nem szabad említés nélkül hagyni a szórakoztatóipar nyomát sem a névadásban. Ma már új szelek fújnak, a már felnőtt Izaurák és Armandók helyett a Gandalfok és a Deneriszek után kiabálnak anyukáik a játszótéren. Előbbit A Gyűrűk Ura című filmsorozatnak, míg utóbbit a Trónok harca sorozatnak köszönheti a magyar utónevek gyűjteménye.– Régen a költők, írók találtak ki neveket, így Jókai a Noémit és a Tímeát, vagy Csokonai a Lillát. Ma az írott szövegek helyét a filmek, sorozatok vették át. Ilyen nemzetközileg felkapott neveket engedélyezünk, ha az más szabályba nem ütközik. Ha valaki Denerisznek akarja hívni a lányát, akkor tegye – mondta a névkutató, bevallva, hogy ugyan vannak kedvencei az újak közül, de a személyes preferenciák nem játszanak a nevek elfogadásakor.Az újdonsült neveknél gyorsan felvetődik a kérdés a szülőkben: mikor lesz a gyerek névnapja? – Ez azért érdekes, mert a névnap a keresztény egyházhoz kötődik, a név védőszentjét ünnepelték olyankor, ezért is van 33 Mária egy évben. Az új neveknek nincs védőszentjük, az Örök névnaptárban viszont, amelyet Fercsik Erzsébettel szerkesztettünk, kidolgoztunk egy rendszert, amelyben minden új névnek megvan a névnapja, így már a Deneriszek is ünnepelhetnek – zárta az MTA kutatója.