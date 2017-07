Pusztít a természet és az ember is - Nagy fellángolásunkban tönkretesszük, amit látni szeretnénk

Rábukkantak a világ nyolcadik csodájára



Egy évszázaddal ezelőtt egy vulkánkitörés eltüntette, most azonban úgy tűnik, végre megtalálták Új-Zéland híres rózsaszín és fehér teraszait, amelyeket sokan csak a világ nyolcadik csodájaként emlegetnek. A képződményt a világ legnagyobb szilícium-dioxid-lerakódásaként tartották számon 1886-os „pusztulásáig".

Viszonylag fiatal képződmény volt a tavasszal leomlott máltai Azúr Ablak, melynek pusztulásához az ember is hozzájárult.

„Tombolt a tenger az Azúr Ablak alatt. A kőhíd hirtelen, nagy robajjal a vízbe omlott" – mesélte tavasszal a Times of Malta című lapnak a sajnálatos eset egyetlen szemtanúja, Roger Chessell. A világot pedig sokkolta a hír: vége Málta talán leghíresebb turistalátványosságának. Málta miniszterelnöke a Twitteren jelentette be a szomorú hírt, és nem sokkal később biztosította róla az újságírókat, hogy megtesznek mindent a helyrehozás érdekében.Hasonló sorsra jutott a Marokkó egyik jelképének számító legzirai sziklaívek egyike is tavaly ősszel. Az észak-afrikai ország egyik fő természeti látványosságát szintén az erózió emésztette fel: ma már csak egy rakás kőhalom áll a helyén.Nyár elején pedig egy hegymászó számolt be a Mount Everest jellegzetes sziklaképződménye, a Hillary-lépcső leomlásáról. Bár ezt nepáli hegymászók később cáfolták, a kérdés adott: természetes folyamatoknak vagyunk szemtanúi, vagy pusztuló értékeink az emberi felelőtlenség áldozatai is lesznek? A válasz attól is függ, épp melyik képződményről beszélünk.

A rövid távú kényelmünk érdekében tulajdonképpen idő előtt halálra ítéljük a Balatont, vagyis tönkretesszük azt, amiért ott vagyunk. Dr. Kiss Tímea geomorfológus

Miattunk nagyobbak a viharok

Pusztító viharok

– 2005-ben omlott le az ausztrál partok 12 Apostolaként ismert tanúköveinek egyike. 20 millió évig állt a helyén, természetes erózió „végzett vele".

– Szintén 2005-ben a Kanári-szegeteken álló egyik sziklaképződményt, „Isten ujját" törte le egy tengeri vihar.

Felelőtlenül szemetelünk

Át kell rajzolni az Antarktisz térképét



Át kell rajzolni az Antarktisz térképét

Óriási, hatezer négyzetkilométer kiterjedésű jégtömb vált le az Antarktiszról – írja az MTI. A jégtömb leszakadását egy amerikai műhold észlelte szerdán. A szakemberek a történteket a globális felmelegedés következményének tekintik.

Dr. Kiss Tímea geomorfológus, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszékének docense ad magyarázatot a történtekre. – A tengerpartokon álló sziklaívek és -tornyok természetes képződmények. Előbb-utóbb lejár az idejük. Az, hogy meddig állnak, függ a környezeti hatásoktól és attól, hogy puha vagy kemény kőzet alkotja őket – magyarázza.– Az Azúr Ablak egy úgynevezett abráziós híd volt, amely a tengerpart fokozatos hátrálásával alakult ki a 19. század közepén, tehát mondható, hogy fiatal képződmény volt. Viszonylag puha kőzetből állt, amelyet hamar kikezdtek a hullámok. Ezért is alakulhatott ki, és ezért is pusztult el. S bár ez természetes folyamat, azért közvetetten az embernek is van benne szerepe. A klímaváltozás miatt növekszik a viharok gyakorisága és erőssége is. A hullámok egyre magasabbak és egyre pusztítóbbak. Nyilván egy hasonló képződménynek sem segít, ha turisták mászkálnak rajta, de azért ne feledjük el, hogy itt többtonnás sziklákról van szó. A pusztulásukhoz ennyi azért nem lenne elég – avat be, és leszögezi, ez nem jelenti azt, hogy a turizmus ne okozna gondot.A Mount Everest például remek példája az emberi kéz pusztító munkájának. Amióta évente mászók ezrei szállják meg a hegyet, a beszámolók szerint a szemét az úr mindenfelé. Eldobált oxigénpalackokról, széthagyott eszközökről, sátormaradványokról árulkodnak az ott készült fotók. A mászókat segítő rögzített létráknak és köteleknek köszönhetően pedig egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint az Everest lassan tényleg nem lesz más, mint amolyan turistacsalogató mászószínház. Mellette pedig azok a hangok sem halkulnak, amelyek a felelőtlen pusztításra próbálják ráébreszteni a világot.Dr. Kiss Tímea egyetért, és elmondja, az Everest valóban iskolapéldája annak, ahogy az ember képes felgyorsítani a pusztulás folyamatát. – Itt egyértelműen megfigyelhető az úgynevezett taposási erózió hatása. Vagyis az, amikor megjelenik az ember, ösvényeket és táborhelyeket vág magának, amelyeken a lefolyó esővíz mély barázdákat váj, így járhatatlanná válnak, aztán elhasználódnak, és újabbakat kell helyettük létesíteni, így foglalva el az addig érintetlen területeket – emeli ki, és elmondja, hogy a turistákkal együtt járó szemetelés sem egyszerűen esztétikai probléma. Az élővilágot is megváltoztatja: tápanyagbőséget okoz, és új, az adott helyre nem illő fajokat vonz.

Az EU-ban a nitrogénoxid-kibocsátás 5 százalékáért, és a szén-dioxid-kibocsátás 10 százalékáért felel a turizmus. Ez nagyon magas érték. Csökkenthető lenne, ha kevesebbet utaznánk autóval, és többet vonatoznánk, buszoznánk.

Évmilliók munkájába rondítunk bele

Bővült a világörökségi lista Tizenkét, köztük kínai, argentin, indiai, török, valamint első ízben angolai és eritreai helyszínnel gazdagodott az UNESCO világörökségi listája, amelyen három helyszínt ki is terjesztettek a szakértők, írja az MTI. Felkerült a listára az északnyugat-kínai Csinghaj-Tibet-fennsík északkeleti peremén elterülő Csinghaj Hoh Hszil természetvédelmi terület, az argentínai Los Alerces Nemzeti Park, a Mongólia és Oroszország területére kiterjedő Bajkálontúl, a nyugat-afrikai Angola Mbanza-Kongo óvárosa, Eritrea fővárosa, Aszmara, a Dél-afrikai Köztársaság északi részén elterülő Khomani kulturális tájegység, a kambodzsai Sambor Prei Kuk régészeti lelőhely, a kínai Kulangszu szigete, az indiai Ahmadábád óvárosa, a törökországi Aphrodisias és a brazíliai Valongo régészeti lelőhely is. A bizottság úgy döntött, hogy a Kárpátok és Németország ősi bükköseinek országhatárokon túli területei is felkerülnek a világörökségi helyszínek közé.

Nyilván nem kell minden esetben rosszindulatot feltételezni, sokszor inkább arról van szó, hogy bele sem gondolunk, egy-egy apróságnak tűnő tettünkkel mit okozunk.Akadnak, akik megfogdossák a cseppköveket, vagy épp emlékül darabokat törnek le belőlük, tönkretéve ezzel évmilliók munkáját. De szintén a szuvenírszerzés nevében divat rongálni a korallokat is, holott egyrészt így is veszélyeztetettek, másrészt élőlények, amelyek az adott élőhelyen kívül nem maradnak életben, hívja fel a figyelmet a szakértő.– Számos tengerpart van például Amerikában, ahol a természetes homokot már elmosta a víz. Erről pedig az ember tehet – meséli a geomorfológus. – A jet-skizéssel, motorcsónakozással – nem is gondolnánk – beleavatkozunk a hullámmozgás rendjébe. A normálisnak mondható 1-2 centiméteres hullámok helyett 10-12 centimétereseket gerjesztünk, amelyek nagyobb erővel, gyorsabban rongálják a partot – folytatja, és rávilágít: az is káros, amikor a nyaralóhelyek, telkek bővítése érdekében elkezdik feltölteni a partszakaszokat.– Ezt tesszük például a Balatonnal is, ám így folyamatosan csökkentjük a méretét. Ráadásul itt egy viszonylag fiatal tóról van szó, ami előbb-utóbb természetes módon magától is feltöltődne – magyarázza. Tehát a rövid távú kényelmünk érdekében tulajdonképpen idő előtt halálra ítéljük a tavat, vagyis tönkretesszük azt, amiért ott vagyunk.