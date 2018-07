Rádiójelekkel kutatták fel egy invazív darázsfaj fészkét brit tudósok

Az Exeteri Egyetem kutatói elektronikus rádiójeladókat szereltek a méheket elpusztító és felfaló ázsiai lódarazsakra (Vespa velutina), hogy a fészkükhöz jussanak.



Juliet Osbourne professzor szerint az új technológia kulcsfontosságú a lódarazsak térhódítása elleni küzdelemben. Spanyolországban, Franciaországban, a Csatorna-szigeteken és az Egyesült Királyságban is látták már a faj egyedeit.



Tavaly a kutatócsoport Franciaországba és Jersey szigetére utazott, hogy új módszereket kísérletezzenek ki, melyekkel gyorsabban megtalálhatják és elpusztíthatják a lódarázsfészkeket.



Az ázsiai lódarázs királynői akár 3, a dolgozók 2,5 centiméteresre is megnőhetnek. Barna-fekete testüket sárga csíkok tarkítják, barna végtagjaik sárgán végződnek, fejük fekete, "arcuk" narancsos-sárgás.



Peter Kennedy, a kutatás vezetője a BBC-nek elmondta, hogy befogtak és részlegesen megfagyasztottak néhány lódarazsat, hogy varrócérnával rájuk erősíthessék a jeladókat. Akár 1,3 kilométeres távolságra is követni tudták a rovarokat.



Az új módszer kifejlesztését részben a környék méhtenyésztői és a környezetvédelmi, élelmiszer- és vidékügyi minisztérium (Defra) finanszírozta.



A Defra növény- és méhegészségügyi igazgatóhelyettese szerint az új kutatás lehet a gyors reagálás kulcsa az ázsiai lódarazsak elleni harcban.



A faj nyugat-európai terjedése az elmúlt évtizedben kezdődött. 2012-ben két fészket találtak Spanyolország északi részén, tudósok szerint a fészkek száma már meghaladja a 10 ezret az országban.



Nagy-Britanniában először 2016-ban láttak ázsiai lódarazsat Gloucestershire-ben, két év alatt további hat helyen bukkantak fel.