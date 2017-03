Rekorderek a nőstény elefántok: csak napi két óra alvásra van szükségük

A johannesburgi Witwatersrand Egyetem kutatói két vadon élő elefántnőstényt vizsgáltak 2016 áprilisában és májusában Botswanában és megállapították, hogy bizonyos napokon egyáltalán nem aludtak az állatok.



Ráadásul csak minden harmadik napon feküdtek le az alváshoz, egyébként állva pihentek - mondta el Paul Manger, a PLOS ONE tudományos lapban megjelent tanulmány vezetője.



Korábban csak fogságban élő elefántokat vizsgáltak. A mostani kutatáshoz 35 napon át figyeltek meg két harminc év körüli nőstény afrikai elefántot (Loxodonta africana) a Chobe Nemzeti Parkban.



A csordavezetőket helikopterről lőve elkábították, majd GPS jeladóval és 3D-s szenzorral ellátott nyakörvet adtak rájuk, mellyel az állatok testhelyzetét is dokumentálták. Ormányukba az alvásritmusukat dokumentáló szerkezetet ültettek be.



A kutatás során a tudósok egy elefántot akkor tekintenek alvónak, ha legalább öt percig nem mozdítja meg az ormányát. Azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy a vadon élő hímek hasonlóan keveset alszanak-e, mint a nőstény vezetők.



A most megfigyelt elefántok jóval kevesebb alszanak, mint fogságban élő társaik és ritkábban is fekszenek le az alváshoz. Ha az állatok állva alszanak, szemüket becsukják, ormányuk a földre lóg.



Az átlagos napi két óra alvással az elefántok a valaha megfigyelt legkevesebbet alvó emlősök, őket követik a lovak, melyek három órát alszanak. A szakértők szerint a nagyobb emlősök lényegesen kevesebbet alszanak, mint a kicsik. Kivételt a szürke bálna (Eschrichtius robustus) képez, amely legalább kilenc órát alszik naponta.



"A kutatás egyik legváratlanabb megfigyelése, hogy az elefántok a tanulmány négy napján látszólag egyáltalán nem aludtak" - emelték ki a kutatók. Ezeknek az alvásmegvonásoknak valószínűleg az állhat a hátterében, hogy a matriarchák biztonságba akarták vinni csordájukat.



Az elefántok a mért két órát nem egyhuzamban alusszák át. A megfigyelt nőstények átlagban 4-5-ször aludtak el éjszakánként: az egyórás fő alvási időt több kisebb, 15-20 perces pihenési fázis követte. Az elefántok minden éjjel új alvóhelyet kerestek.