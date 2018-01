Rekordszámú lavinát indítottak el idén Svájcban

Az idei téli szezonban már rekordszámú lavinát indítottak el biztonsági okokból dinamittal a svájci Alpokban - számolt be róla hétfőn a helyi média.



A svájci síparadicsomok illetékesei és a hatóságok már több ezer lavinát indítottak el ezen a télen. Ehhez mintegy 120 tonnányi dinamitot használtak fel. Egy közönséges télen az egész szezon alatt használnak 80-120 tonna dinamitot.



A múlt heti intenzív havazás miatt, amely számos svájci üdülőhelyen okozott káoszt, mintegy 5000 robbantást hajtottak végre az országban, hogy eltakarítsák a fölösleges havat a lejtőkről.



A dinamitot általában helikopterről dobják le olyan helyekre, ahol veszélyes mennyiségű hó halmozódik fel, így aztán a reggeli csöndet gyakran töri meg a robbanások hangja a nyugodt svájci vidéken.



A lavinaveszély miatt a múlt hét legnagyobb részében Zermatt közúti és vasúti megközelítése is lehetetlen volt. Saas-Fee-t és Andermattot szintén elvágta a hó a külvilágtól, Davosban pedig néhány helyi lakost arra kértek, hogy hagyják el házaikat a lavinaveszély miatt.



A WRS svájci rádió ugyanakkor arról adott hírt, hogy a nagy havazás ellenére az idei január mégis az egyik legmelegebbként vonul majd be a történelembe. A Genfi-tó partján tavaszi virágok nyílnak, Sankt Gallenben pedig magas a pollentartalom a levegőben.



Genfben és Luzernben a korábbi rekordokhoz képest több mint egy Celsius-fokkal van melegebb.