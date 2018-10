"Részeges" szárnyast választottak az év madarának Új-Zélandon

Az óriás gyümölcsgalamb, maori nevén a kereru lett az év madara Új-Zélandon, ahol a kampány szenvedélyes közösségimédia-csatákkal, a szavazás körüli botrányokkal és a Tinder párválasztó oldal bevetésével zajlott.



A kereru nagy testű, mintegy félméteresre megnövő galambféle, amelynek jellegzetes tollazata a hátán és a fején zöld, a hasán fehér. Érett gyümölcsökkel táplálkozik, s mivel az a szervezetében megerjed, előfordul, hogy a kereru leesik a fáról, mert "megrészegülve" nem képes kapaszkodni.



A kererupopuláció nagyjából állandó, de egyes régiókból, ahol ragadozói túlságosan elszaporodtak, csaknem eltűnt már - közölte az új-zélandi Forest and Bird természetvédelmi szervezet.



Az év madara választását a szervezet hirdette meg, hogy felhívja a figyelmet az ország páratlan madárvilágára és egyes fajok veszélyeztetettségére.



Az internetes szavazásban a madárszeretők tízezrei vettek részt az iskolásoktól a nyugdíjasokig. A versenyt megzavarta, hogy több száz voks érkezet ausztrál számítógépekről, ám ezeket még időben sikerült kiszűrni. Hamis szavazatokkal már a korábbi években is megpróbálták megváltoztatni a verseny állását.



Akadtak olyan szavazók, akik a Tinder társkereső oldalon is bejelentkeztek a madarak nevében, hogy ezzel is élénkítsék a kampányt. Hírességek is bevetették magukat kedvenc madaruk mellett: Stephen Fry a kakapóért, a Bill Bailey humorista-színész pedig a ritka takahéért szállt ringbe.



Jacinda Ardern kormányfő, aki a fekete viharmadarat támogatta voksával, hétfőn Twitter-üzenetben ismerte el, hogy vesztett, és üdvözölte a győztes kererut.



Idén rekordszámú, 48 ezer szavazatot adtak le az új-zélandiak az év madara választáson.