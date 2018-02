Roswell: halálos ágyán vallott a volt CIA ügynök

Fotó: The Sun

Ez az állítólagos volt CIA ügynök látta a lezuhant űrhajót, és megdöbbentő vallomást tett, hiszen úgy van vele, hogy neki már úgyis mindegy. Nem működnek a veséi, és hónapjai vannak hátra, így nincs mit vesztenie. - írja a The Sun egy korábbi cikkében.Korábban oldalunk is foglalkozott a Roswell-i ufószerencsétlenségg, a cikkeket megtekinthetik ITT ésAz interjút Richard Dolan készítette, aki az ufójelenség témakörében jelentetett meg számos könyvet. A felvétel még 2013-ban készült, és csak 2017-ben jelent meg az Open Mind UFO weboldalon.

Néhány kivételével az összes idegen halott volt. Úgy néztek ki, mintha kelet- ázsiaiak lennének.

Hasonlítottak az emberekre, de méretbeli különbségek is voltak, mindemellett a bőrük is más árnyalatú volt. Az agyuk nagyobb volt, az orruk nagyon kicsi, a fülük helyén pedig csak lyukak voltak.

Az interjúból kiderül, hogy állítólag mit és hogyan dolgozott az idős úr az amerikai hadseregnél, mielőtt a CIA-hoz került volna, valamint beszél az Amerikai Légierő Kék Könyv projektjéről, ami magával az ufó jelenségekkel foglalkozott. Az 50-es évek végén, mikor még Eisenhower volt az amerikai elnök, az 51-es körzethez közel, egy létesítményben vezették körbe, melynek az S-4 jelzést adták.Később a Roswelli UFO szerencsétlenségnek is a szemtanúja volt, látta a roncsokat és az idegeneket is.- mondta Richard Dolannek.Az űrhajó motorját is volt alkalma megnézni, amiről azt mesélt a volt CIA ügynök, hogy egy úgynevezett - reverse gravity - technológiát használtak az idegenek.Állítása szerint Eisenhowernek mondta, hogy látta az 51-es körzetet, ő pedig aggodalmas arccal kérte meg, hogy tartsa titokban az ott látottakat. Nem tudni, hogy az állítólagos CIA ügynök a felvételt követően meghalt- e. A CIA 2013-ban ismerte el hivatalosan az 51-es körzet létezését.

A Roswell- i ufószerencsétlenség mind a mai napig az egyik legnépszerűbb beszédtéma. A Hivatalos verzió szerint egy meteorológiai léggömb zuhant le, de sokan gondolják, hogy az első hír volt az igaz, miszerint idegenek szenvedtek balesetet. A kérdést valószínűleg nem fogják megválaszolni mindaddig, amíg nem lesz hivatalos válasz egy nagyobb kérdésre: Egyedül vagyunk a világűrben?