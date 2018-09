Sikerült a teszt: hálóval gyűjthetik össze az űrszemetet - Videó

Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.A háló kipróbálása egy tesztsorozat része, amely különböző technológiákat mutat be a Föld körül keringő fémhulladékok begyűjtésére - olvasható a BBC internetes hírportálján.Becslések szerint mintegy 7500 tonna ilyen hulladék kering céltalanul odafent, fenyegetve az űrmissziókat.A RemoveDebris nevű műhold videót is készített a kísérletről. A rövid felvételen egy kicsi, cipősdoboz méretű tárgy látható, amint 6-8 méterrel a Surrey-i Egyetem űrhajója előtt bukdácsol. Hirtelen egy fényes háló lövell ki az műholdból, elterül és beborítja a dobozt."Úgy működött, ahogyan reméltük" - mondta Guglielmo Aglietti, a Surrey Space Centre igazgatója. "A céltárgy úgy forgott, ahogyan az várható egy együttműködésre nem képes szemétdarabtól, de tisztán látható, amint a háló elfogja. Nagyon boldog vagyok a kísérlet kimenetelével" - mondta a szakértő.Ha ez valódi "fogás" lenne, a hálót összekötötték volna a műholddal, amely eltávolítaná a szemetet az űrből. Mivel ez egy demonstráció volt, hagyják, hogy a háló és a doboz - amelyet külön ebből a célból lökött ki magából a RemoveDebris -, a Föld felé zuhanjon. Kis magasságuk miatt néhány hónap múlva elégnek a légkörben.A szakértők régóta tárgyalnak arról, milyen nagy szükség van az űrben lévő szemét eltávolítására, de az angliai egyetem műholdja az első, amely egy gyakorlati megoldást próbált ki.Hamarosan a RemoveDebris egy új kamerarendszert fog tesztelni a szemét követésére. A későbbiekben, talán a következő év elején pedig egy olyan szigonnyal is végeznek demonstrációt, amely képes lehet szemét befogására.Több millió selejtes fém vagy más anyagú szemét van Föld körüli pályán: régi rakétadaraboktól kezdve az asztronauták által véletlenül elejtett eszközökig igen széles skála.A szakértők attól tartanak, hogy ha nem kezdik el hamarosan az égbolt megtisztítását a szeméttől, az jelentős veszélyt fog jelenteni az aktív műholdakra. A probléma megoldása egyre sürgetőbb, hiszen számos olyan cég van, amely több ezernyi új műhold fellövését tervezi.