Simán azonosítanak gépelés alapján

A mesterséges intelligencia 96,5 százalék pontossággal mondja meg, hogy egy adott szöveget férfi vagy nő írt e be. - írja a nuus.hu Persze ehhez az kell, hogy a gépelés pillanatában egy algoritmus figyelje minden egyes billentyű leütésünket. Olyan adatokat vesz figyelembe a program, mint az eltelt idő két billentyű lenyomása között, vagy mennyi ideig tartjuk rajta az ujjunkat a billentyűn. Kicsit fejlettebb programok a hibák gyakoriságát, a kitörölt szavak számát is figyelik, sőt azt is, hogy melyik billentyűt nyomjuk le a legtöbbször.A technológia már nem új. A második világháború végén hasonló módszerrel próbálták azonosítani a morze- kód küldőjét. Azt figyelték, hogy milyen szünetekkel küldi a jeleket.