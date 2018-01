Sokkal régebb óta élnek lepkék a Földön, mint ahogyan eddig gondolták

Felfedezésük feltárja, hogy a korábban véltnél 70 millió évvel korábban éltek pikkelyesszárnyúak bolygónkon - adta hírül a BBC News Honlapja. A porszem nagyságú kitinpikkelyek - más néven hímpor - a lepkék szárnyait borítják, innen kapta a rend latin nevét - Lepidoptera. Az ősi kitinpikkelyek elemzéséből kiderült az is, hogy azok néhány olyan molylepke- és lepkefajé, amelyek még ma is élnek és hosszú pödörnyelvük van a nektár kiszívásához.



"Felfedezésünk a szívószervvel bíró rovarok evolúcióját mintegy 70 millió évvel korábbra teszi. Azaz jóval öregebb ez a rend, amelyről korábban azt feltételeztük, hogy a virágokkal együtt fejlődött ki a Földön" - hangsúlyozta Bas van de Schootbrugge, az Utrechti Egyetem kutatója.



A földtörténeti jura kort (195,56-145,5 millió éve) a nyitvatermő növények, mint a tűlevelűek uralták, amelyek édes nektárt termelnek. Ezek a primitív rovarok ezt a nektárt fogyaszthatták még az előtt, hogy a virágos növények mintegy 130 millió éve kifejlődtek. A nemzetközi kutatócsoport felfedezését a Science Advances című tudományos folyóiratban mutatta be, és magyarázatot is adott arra, hogyan terjedtek el a lepkék bolygónk minden kontinensén az Antarktiszon kívül. Az ősi kőzetekből kiderült, hogy ezek az ősi pikkelyesszárnyúak túlélték a triász végi (201 millió éve történt) tömeges kihalást, amikor számos faj elpusztult.