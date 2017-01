Star Wars-hősről neveztek el egy új gibbonfajt

A Star Wars-sorozat egyik hőséről neveztek el egy gibbonfajt, amely Délnyugat-Kína trópusi erdeiben él. A tudósok már tanulmányozzák egy ideje, ám csak egy friss kutatás állapította meg, hogy minden más gibbonfajtól különbözik - írta szerdán a BBC.



A főemlőst Skywalker hulok gibbonnak nevezték el - részben azért, mert a név kínai írásmódja mennyei mozdulatot jelent, részben pedig azért, mert a kutatók Star Wars-rajongók. Tanulmányuk az American Journal of Primatology című szaklap aktuális számában jelent meg.



"A területen számos faj egyedszáma csökken, egyesek ki is haltak, mert elpusztult az élőhelyük, levadászták őket vagy az emberek túlnépesedtek. Igazi kiváltság olyan ritka állatot látni a kínai őserdő fái között, mint a gibbon, különösen, ha kiderül, hogy az egyedek új fajt képviselnek, amelyről a tudomány korábban nem tudott" - magyarázta a BBC-nek Sam Turvey, a kutatócsoport tagja, a Londoni Állattani Társaság tudósa.



A hulok gibbonok Bangladesben, Indiában, Kínában és Mianmarban élnek, idejük nagy részét a fák ágai között töltik, hosszú, erős karjukkal lendülnek ágról ágra, a talajon alig időznek.



A Szun Jat-szen Egyetem tudósa, Fan Peng-fej vezette kutatócsoport szokatlannak találta a Jünnan tartományban tanulmányozott gibbonokat. A hulok gibbonoknak fehér szemöldöke és szakálla van, ám a vizsgált állatok külseje különbözött. Szokatlanul hangzott az énekük is, amellyel társaikkal kommunikálnak vagy a területük határait jelölik.



A kutatócsoport ezek után összehasonlította őket külső megjelenésük és génjeik szempontjából. A vizsgálat igazolta, hogy valóban új fajt fedeztek fel.



A faj tudományos neve Hoolock tianxing lett, ám kapott egy köznyelvi nevet is: Skywalker hoolock gibbon, amely a kutatók kedvenc filmeposzára utal.



Becsléseik szerint mintegy 200 Skywalker-gibbon élhet Kínában, egyes példányok a szomszédos Mianmarban, bár az ottani populáció méretét nem ismerik.