Stephen Hawking a klímaegyezményről és a Brexitről is beszélt a születésnapján

Hawking szerint Donald Trump amerikai elnök kiugrása a párizsi klímaegyezményből visszafordíthatatlan változásokhoz vezethet a Föld klímájában. A cambridge-i professzor úgy vélte, a döntés olyan útra tereli a bolygót, amelynek végén a Vénuszhoz hasonlóan forró planétává válhat.



Hawking arról is beszélt, hogy az agresszió szerinte "beépült" az emberekbe, és az az emberiség legjobb reménye a túlélésre, ha elhagyja a Földet és más bolygókon él tovább.



A BBC News emlékeztetett arra, hogy a 75 éves tudós felnőtt élete legnagyobb részében tolószékbe kényszerült mozgató idegpályák elsorvadása miatt. Jelenleg már sem mozogni, sem beszélni nem tud. Gondolatait számítógép segítségével közli.



A tekintélyes tudóst a kor egyik legkiemelkedőbb elméjének tartják. A fekete lyukakról és a világegyetem eredetéről kidolgozott elméletei teljesen átalakították a kozmosszal kapcsolatos gondolkodásunkat. Emellett Hawking professzor példája generációkat ösztönzött arra, hogy elmélyüljenek a tudományokban.



"Közel vagyunk ahhoz a ponthoz, amelytől már visszafordíthatatlanná válik a globális felmelegedés. Trump lépése átlökheti a Földet ezen a küszöbön, és olyanná válhat a bolygó, mint a Vénusz, ahol 250 Celsius fokos a hőmérséklet és kénsavas eső esik" - figyelmeztetett a tudós.



Hozzátette: a klímaváltozás egyike a legnagyobb veszélyeknek, amellyel szembe kell néznünk, de ha most cselekszünk, még meg lehet előzni. A klímaváltozás következményeinek tagadásával és a párizsi klímaegyezmény elutasításával Donald Trump veszélybe sodorja a természeti környezetet, a mi és gyermekeink világát - mondta.



Hawking professzor pesszimistán nyilatkozott arról, hogy képes lesz-e szerinte az emberiség megoldani a környezeti problémákat és az emberi konfliktusokat. Mint mondta: attól tart, hogy az evolúció során az ember génjeibe beleépült a kapzsiság és az agresszió. "Nincs jele, hogy csökkennének a konfliktusok, és a katonai

technológia fejlődésével együtt ez katasztrófához vezethet." Az emberiség egyetlen reménye, ha elhagyja a Földet, és más bolygókon él tovább - fűzte hozzá.



A tudós szerint a Brexit miatt a brit kutatás orvosolhatatlan károkat szenvedett, mivel a brit tudományos élet elszigetelődik, holott a tudomány, a kutatás közös erőfeszítéseket kíván.



Személyes sorsával kapcsolatban úgy fogalmazott: sohasem remélte, hogy megéri a 75. évét, így nagyon szerencsésnek érzi magát, amikor örökségére tekint. "Úgy vélem, a legnagyobb eredményem az a felfedezés lesz, hogy a fekete lyukak nem teljesen feketék" - mondta.



"A kvantumhatások miatt úgy izzanak, mint a meleg testek, hőmérsékletük annál alacsonyabb, minél nagyobbak a fekete lyukak. Ez az eredmény teljesen váratlan, a gravitáció és a termodinamika közötti kapcsolatot jelzi. Szerintem ez lesz a kulcs a kvantummechanika és az általános relativitás paradoxonjának megértéséhez" - fejtette ki.



Arra kérdésre, hogy mi az álma, azt felelte: szeretné, ha gyógyítani lehetne betegségét (amiotrófiás laterálszklerózist), vagy legalább feltartóztatni az előrehaladását.



"Amikor 21 évesen diagnosztizálták nálam, azt mondták, hogy két-három évem lehet még. Most, 54 évvel később, bár gyöngébben és tolószékben, de még mindig dolgozom, és tudományos lapokba írok. De ez hatalmas küzdelembe kerül, amelyre csak a családom, kollégáim és barátaim rengeteg segítségével vagyok képes" - mondta Hawking.