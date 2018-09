Szeptember 11. - tények és adatok a terrortámadásról, amely megrázta a világot

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás-sorozat az al-Káida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozata volt az Egyesült Államok ellen. Azon a reggelen 19 gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a gépeket. A titkosszolgálatok egyes információi tulajdonképpen előre jelezték a támadásokat, amelyek mégis sokként érték az USA vezetését és a világot.

Hihetetlen, de volt szörnyűbb forgatókönyv is

A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli, arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták - sajnos már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Ez a gép Washingtontól 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat.

2002 szeptemberében Joszri Fúda dokumentumfilmjében Hálid Sajh Mohammad, a támadás egyik értelmi szerzője azt állította, hogy a negyedik eltérített gép nem a Fehér Ház felé, hanem a Capitolium irányába tartott. Az is kiderült az interjúból, hogy az al-Káida eredetileg atomerőművekbe vezette volna az eltérített gépeket, ám később a New York-i célpontok mellett döntöttek. Nem tudni, abban az esetben hány áldozattal és mekkora hosszú távú kárral járt volna a terrorcselekmény, a támadásoknak így is összesen 2996 ember esett áldozatul (2977 áldozat, 19 géprabló). Az áldozatokból 246 a négy repülőgép egyikén, 2605 New Yorkban a tornyokban vagy a tornyok közvetlen közelében, 125 pedig a Pentagon épületénél vesztette életét. A Pentagont érő támadásban elhunyt 55 katonán kívül minden áldozat áldozat civil volt.

Repülők csapódtak az ikertornyokba. Eredetileg atomerőművekbe repültek volna a terroristák.



A bizottsági jelentés szerint emberek százai lelték halálukat a gépek toronyba ütközését követő pillanatokban. A többi áldozat csapdába esett a füstölő tornyokban esett csapdába - ők akkor haltak meg, amikor a tornyok összeomlottak. Legalább 200-an ugrottak ki az égő épületekből a biztos halálba. Néhányan a tetőre mentek helikopteres mentés reményében, de a tetőre vezető ajtók mind zárva voltak. Egyetlen terv sem készült helikopteres mentésről.

A túlnyomó többség megmenekült

Az NIST becslése szerint 17 400 civil tartózkodott a World Trade Center épületeiben a támadások alatt, a kikötői hatóság szerint 14 154 ember tartózkodott az ikertornyokban 8:45-kor. Az emberek túlnyomó többségét sikeresen evakuálták. Az északi toronyban legalább 1366-an lelték halálukat, akik az ütközési területen, vagy afelett tartózkodtak, a déliben (ahol az evakuálás már az első becsapódást követően megkezdték) legalább 618-an. Ez az ott dolgozók és látogatók 90%-át jelentette.

Csaknem tíz év hajtóvadászat után Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke jelentette be végül csaknem tíz évvel később, 2011 május elsején, hogy amerikai katonák tűzharc során megölték Oszáma bin Ládent, a támadások kitervelőjét.

Nem akarta megtanulni a landolást

Tudta?

Több mint 90 ország állampolgárait érintették a World Trade Centert érő terrorakciók.



2007-ben a New York-i egészségvizsgáló hivatal a szeptember 11-ei terrortámadások halálos áldozataihoz adta Felicia Dunn-Jones-t, aki öt hónappal a terrorcselekmények után halt meg tüdőbetegségben, melyet a WTC összeomlása után keletkezett por okozott. Leon Heywardot, aki 2008-ban limfómában hunyt el, 2009-ben adták hozzá a hivatalos áldozatlistához.



Összesen 411, mentésben segítő halt meg tűzoltás vagy az evakuálás során. A New York-i tűzoltóság 343 tűzoltót, a rendőrség 23 rendőrt, a parti őrség 37 alkalmazottját, és 8 további embert veszített el a támadásokban. A tűzoltók vesztesége kisebb is lehetett volna, ugyanis az első torony összeomlását követően a tűzoltóság parancsnokai az épület elhagyására szólították fel tűzoltóikat. A rádiós rendszerük meghibásodása miatt azonban több tűzoltó nem is hallhatta az irányítóktól érkező utasításokat.



A hatóságok mindössze 1600 holttestet tudtak azonosítani az ikertornyok romjainál. Az egészségvizsgáló hivatal összegyűjtött kb. 10 ezer azonosíthatatlan csontot és szövetdarabot, melyeket nem tudtak az eltűntekkel azonosítani.



2001. szeptember 21-én az FBI nyilvánosságra hozta a géprablók fényképeit, valamint információkat lehetséges álneveikről és nemzetiségükről. A terroristák közül 15 Szaúd-Arábiából , 2 az Egyesült Arab Emírségekből , 1 Egyiptomból és egy Libanonról származott. Az egyiptomi Muhammad Atta , a géprablók vezetője és a pilóták egyike társaival együtt meghalt, de poggyásza, amely nem került fel a gépre, felfedte a terroristák személyazonosságát, valamint más terveket, részleteket és a támadásuk hátterét. A támadások napján a Nemzetbiztonsági Hivatal és német nyomozóirodák Oszáma bin Ládennek szóló üzeneteket hallgattak le. A jelentéseket Donald Rumsfeld védelmi miniszter figyelmen kívül hagyta, majd még aznap délután utasítást adott a Pentagonnak egy Irak elleni támadás megtervezésére.Ahogy cikkünk elején említettük, több gyanús jel is előre vetítette a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat. Egy Arizonában szolgáló FBI-ügynök júniusban jelezte az ügynökség központjánál, hogy közel-keleti hallgatók érkeztek a helyi repülőiskolába, és arra gyanakszik, terroristák próbálhatnak beszivárogni a civil repülési rendszerbe. Emlékeztetője visszhang nélkül maradt, de rá egy hónapra letartóztattak bizonyos Zacharias Moussaouit, aki gyanúsan viselkedett egy repülőiskolában. Csekély érdeklődést mutatott például a leszállás vagy landolás megtanulása iránt, ami egy pilótánál minimum meglepő. Az őt letartóztató ügynök szó szerint azt írta:. Egy másik FBI-ügynök arra figyelmeztetett, hogy egy óriási repülőgépet fegyverként is használhatnak a terroristák.Szintén 2001 nyarán tartottak eligazítást biztonsági tisztek a Fehér Házban. Bush elnököt arról tájékoztatták, hogy bin Láden terroristahálózata amerikai repülőgépek eltérítésével kísérletezhet. Azt sem hallgatták el az elnök elől, hogy a terroristák látványos támadásokat hajthatnak végre, melyeket úgy terveznek, hogy tömeges áldozatokkal járjanak. Figyelmeztették, hogy az FBI tudja, terroristák előkészületeket tettek New York-i épületek lerombolására - utólag láthatjuk, mennyi eredménnyel.