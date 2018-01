Szerdán érdemes lesz az eget nézni - küldjön képet a holdról!

online@delmagyar.hu e-mail címre! Ha az időjárás is kedvezően alakul, szép felvételeket lehet készíteni a jelenségről. Kérjük olvasóinkat, osszák meg velünk fotóikat, küldjék el azokat ae-mail címre!

Január 31-én éjszaka három ritka jelenség egymástól szinte egyszerre lesz látható – számol be a„Kék" hold, a „vérhold", illetve a szuperhold lesz szerdán.A szuperhold azt jelenti, hogy olyankor van épp telihold, amikor az égitest a lehető legközelebb jár a Földhöz. Ilyenkor a hold jóval nagyobbnak és fényesebbnek is látszik a megszokottnál.Januárban egyébként ez már a második telihold lesz (január 1-jén volt már egy). Az efféle eseményt az angol nyelvterületeken „kék" holdnak nevezik, noha a kifejezésnek nincs köze az égitest színéhez. Kék holdat nagyjából 2,5 évente lehet megfigyelni.Szerdán ezen túl még teljes holdfogyatkozás is lesz. Magyarországról viszont lemaradunk az elejéről, mert az még holdkelte előtt elkezdődik. Holdfogyatkozáskor a hold narancsvörössé válik a földi légkörön átszűrődő fény miatt. Az eseményt emiatt angolul szokás „blood moon"-nak, azaz „vérholdnak" nevezni.