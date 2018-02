Szigorítanak a terápiás állatokra vonatkozó előírásaikon az amerikai légitársaságok

A United Airlines, amelynek egyike járatára egy Dexter nevű pávát próbáltak felvinni a napokban, ám a madarat egészségi és biztonsági okokból nem engedték fel a gépre, csütörtökön jelentette be, hogy szigorítja szabályait, mivel tavaly 75 százalékkal nőtt a terápiás állattal utazó ügyfeleik, és ezzel együtt az állatok jelenlétéből adódó balesetek száma is.



A szövetségi irányelvek szerint a rokkant, betegséggel élő utasokat megilleti a jog, hogy különböző terápiás, vagy segítő állatokat vigyenek fel magukkal a repülőgép-fedélzetre, ugyanakkor a légitársaságoknak is jogukban áll megtagadni a felszállást bizonyos egzotikus, vagy szokatlan házi kedvencektől.



"A közlekedési minisztérium terápiás állatokra vonatkozó szabályai nem működnek megfelelőn, ezért változtatnunk kell az előírásainkon, hogy biztonságos és kellemes utazást tudjunk biztosítani minden utasunk számára" - fogalmazott közleményében a légitársaság, amelynek módosításai március 1-jén lépnek életbe.



A United Airlines a jövőben több dokumentumot fog kérni a terápiás állatot igénylő utasoktól. A gazdiknak igazolniuk kell, hogy az állat jól nevelt és megkapta a szükséges oltásokat, valamint állatorvosi igazolás kell arról is, hogy az állat nem jelent fenyegetést a többi emberre nézve.



Az utasoknak gyakran akár 125 dollárt (31 ezer forint) kell fizetniük egy útra, hogy magukkal vihessenek a fedélzetre egy kis testű háziállatot, míg a terápiás kedvencek ingyen utazhatnak.



A Delta Air Lines is hasonló változtatásokat vezet be a terápiás állatokra vonatkozóan. A légitársaság szerint 2016 óta 84 százalékkal nőtt az állatok okozta balesetekkel kapcsolatos bejelentések száma. Egy alkalommal egy 30 kilogrammos terápiás kutya okozott komoly arcsérüléseket egy utasnak.



"Az utasok próbálkoztak már terápiás pulykákkal, óriás repülőerszényesekkel, kígyókkal, pókokkal és egyéb állatokkal" - idézte fel a légitársaság.