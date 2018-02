Színes élővilág az Antarktisz mélyén - videó

Kép: UsaToday.com

Virágzó tollkoralloknak, koralloknak, polipoknak és szivacsoknak is életteret biztosító érzékeny ökoszisztémát találtak az Antarktisz körüli vizek mélyén, egy eddig feltáratlan területen - közölte kedden a Greenpeace. A természetvédelmi szervezetet Javier Bardem Oscar-díjas hollywoodi filmsztár is elkísérte a januári expedícióra.A környezetvédő szervezet több merülést végzett egy kutató-tengeralattjáróval több száz méteres mélységben januárban, eközben mintákat is gyűjtöttek. Az expedíció felvételeit kedden Berlinben mutatta be a Greenpeace. A képek és a minták elemzésének eredményei alátámasztják egy, a német kormány kezdeményezésére indított európai uniós javaslat szükségességét. E javaslat szerint a déli-sarkvidéki Weddel-tengernél a világ legnagyobb tengeri természetvédelmi területét hoznák létre.

Nem gondoltam volna, hogy ennyi élet van ezekben a vizekben.

A Greenpeace kutatócsapata megvizsgálta a tengerfeneket ezen a területen és az Antarktiszi-félszigettől nyugatra lévő régióban. Itt élő számtalan gerinctelen élőlényével ez az antarktiszi terület faji sokszínűség tekintetében alig marad el a trópusi korallszigetektől. Mintegy 300 méteres mélységben korábban nem sejtett változatosságú életet figyelhettek meg a Weddel-tengerben a 4 Celsius-fokos hideg ellenére.- mondta Javier Bardem a kutatási eredmények bemutatásakor. Az Oscar-díjas színész célja, hogy a Greenpeace-szel közösen dokumentumfilmet is forgasson az Antarktisz e részéről. Mint mondta: ebben az évben nincs ott a Berlinalén, de később szívesen bemutatná ott ezt a filmet.

Korábban csak olyan hálókból vettek mintákat, amelyeket áthúztak a tengerfenéken. Nem akartuk azonban tudatosan károsítani a tengerfeneket, sem a tengeralattjáróval időnként egy-egy koralldarabot lecsippenteni.

- mondta Sandra Schöttner német tengerbiológus. Az Antarktisz élővilágának védelmével foglalkozó nemzetközi bizottság (CCAMLR) októberben dönt egy 1,8 millió négyzetkilométeres természetvédelmi terület kialakításáról. A döntés nyomán megakadályozható lenne a kiemelten érzékeny tengeri ökoszisztéma ipari kizsákmányolása.

A Déli-sarkvidéken jelenleg a Ross-tenger áll védelem alatt. A Greenpeace információi szerint a világ tengereinek csak egy százaléka védett. Ahhoz, hogy élőviláguk regenerálódni tudjon a túlhalászat és a környezetszennyezés okozta károsodásokból, a környezetvédők szerint az óceánok 30 százalékának védelmére lenne szükség.