Társadalmi elégedetlenség szüli a terrort: radikalizálódás Európán innen és túl

Széles propaganda

– Egy ideig most csak rosszabb lesz, sajnos kell még számítani további terrortámadásokra – mondja Wagner Péter, amikor a biztonságpolitikai szakértőt arról kérdezzük, mi következhet még Európában a csütörtöki barcelonai terrortámadás után. A barcelonai és a katalóniai Cambrilsban elkövetett támadásban tizenöt ember vesztette életét, több mint 130-an pedig megsebesültek, többek állapota válságos.A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója rámutat: – Becslések szerint az elmúlt durván 5 évben Európából 5 ezer ember ment el harcolni Irakba, Szíriába, és fordult meg az Iszlám Állam soraiban. Ez egy nagyon magas szám, hisz az ezt megelőző 25 évben összesen nem fordultak meg ennyien az al-Kaida vagy más dzsihadista szervezet soraiban. És nemcsak ezek a szélsőségesek lehetnek az Iszlám Állam szimpatizánsai, hanem az ő ismerőseik, rokonaik is.Az Iszlám Állam propagandája minden korábbi más dzsihadista terrorszervezetnél hatékonyabb – persze ma már sokkal több embernek van internete, sokkal többen vannak rajta a különböző közösségi oldalakon, videómegosztó portálokon, nyilván az al-Kaidának 15 évvel ezelőtt nehezebb lett volna ilyen propagandát építeni. Ennélfogva napjainkban lényegesen több a potenciális jelölt, viszont a terrorelhárítással foglalkozó szervezetek létszáma nem nőtt (1 ember megfigyeléséhez minimum 12-16 ember szükséges) – tudjuk meg a szakértőtől.Hozzáfűzi: – Illetve a tavaly augusztusban Londonban és az idén márciusban Manchesterben elkövetett terrortámadásokat olyan személyek vitték véghez, akik már el sem jutottak Szíriába – korábban a hatóság ugyanis bevonta az útlevelüket. Esetükben valószínűleg az emiatt kialakult frusztráció is motiválhatott a terrorcselekmények elkövetésénél.

Egyhamar biztosan nem fejezik be a terrortámadásokat, mert ennek a típusú terrorizmusnak a kiváltó okai valahol a társadalmi egyenlőtlenségekben és azokban a politikai igazságtalanságokban gyökereznek, amelyek a Közel-Keleten gyökereznek." Wagner Péter

Felkészülnek a szörnyű tettekre

Közel két év alatt 18 támadást hajtottak végre terroristák Európában az Iszlám Állam nevében. Több mint 300 ember vesztette életét a szörnyű vérengzések során.

Visszatérhetnek Európába?

Nem mindegy, mi az inspiráció

Nem jellemző az öngyilkos merénylet

Eszköz az elszigetelés



A katalóniai merényletekért felelős dzsihadista csoport a jelek szerint zártláncú volt, amely egy „guru", az imám körül alakult ki; a régi modell segítségével – a modern technológiák mellőzésével – sikerült kijátszaniuk a rendőrség éberségét – mutattak rá az AFP francia hírügynökség által megkérdezett szakértők. A sejt a barcelonai merényletig nem hívta fel magára a figyelmet. Még az alcanari rejtekhelyen történt robbanás – ahol több száz propán-bután gázpalackot és az aceton-peroxid (TATP) nevű robbanószer előállításához szükséges, számtalan liter acetont tároltak – sem tett bolhát a rendőrség fülébe. Ennek fő magyarázata a szakértők szerint a csoport felépítésében rejlett. Lurdes Vidal, a Földközi-tengeri Európai Intézet (IEMed) agytröszt igazgatója szerint a csoport „propaganda- és toborzási technikái" megfelelnek egy szektáéinak. „A család szerepére játszanak rá, elszigetelik a csoportot, és ügyelnek arra, nehogy valami kiszivárogjon" – írja az MTI.

– Miért pont Barcelona volt a terroristák célpontja? Lehet benne logikát találni? – kérdezzük a kutatót.– Lehet. Spanyolországban Barcelona a terroristák egyik legfőbb központja; itt tartóztatták le a legtöbb szélsőségest az elmúlt években. De nemcsak Barcelona, a város környéke és Katalónia is a spanyol szélsőségesek egyik gócpontja. Kapcsolataikat egészen a 2001-es szeptemberi amerikai terrortámadásokig vissza tudják vezetni. Az az imám, aki radikalizálta ezeket a mostani elkövetőket, egy apartmanban lakott két olyan személlyel, akik az Egyesült Államokban elkövetett szeptember 11-ei terrortámadást megszervezték.Tehát ha valahol terrortámadás történik Spanyolországban, az Barcelona vagy esetleg Madrid lett volna. Sok a turista és a nagy zűrzavar, illetve feltűnés mellett a logisztikai hátteret is meg tudják teremteni. A terroristák ott tevékenykednek, ahol élnek – mutat rá Wagner Péter. A Brüsszelben élő terroristák Párizsban és Brüsszelben hajtottak végre terrortámadást és nem Németországban vagy Angliában. A Spanyolországban élő Madridban hajtott végre nem Marseille-ben vagy Rómában.Ne úgy képzeljük ezt el, hogy az Iszlám Állam kiválaszt, kiképez, majd Európába utaztat terroristákat, hogy azok ott merényletet hajtsanak végre. Mindehhez időre van szükségük, fel kell készülniük rá. Heteket-hónapokat vehet igénybe. Valaki minél inkább idegen abban a környezetben, ahol él, nem beszéli a nyelvet, nem ismeri a helyi szokásokat, a város adottságait, annál inkább megnő a lebukás esélye. A helyi szélsőséges csoportok szoktak leginkább ilyen céllal összeszerveződni. A spanyol, francia, német olasz hatóságok is egyre intenzívebben igyekszenek figyelni és megelőzni ezeket a támadásokat, és viszonylag hatékonyan működnek.Milyen következményekkel járhat az Iszlám Állam térvesztése a Közel-Keleten. Mire számíthat Európa? A dzsihadista terrorszervezet áthelyezi tevékenységét, esetleg emiatt megszaporodhatnak a terrortámadások a kontinensen? A vita a kutatók között is zajlik a témában. Wagner Péter szerint nem valószínű, hogy mindez összefüggésben lenne:– Azért gondolom így, mert azt látjuk, hogy az Iszlám Állam aktivitása annak ellenére sem csökkent, hogy például Irakban a területének nagy részét már elvesztette. Tehát azokon a területeken, amit már felszabadítottak az iraki biztonsági erők, néhány hónapon belül ismét meg tud jelenni az Iszlám Állam. A kutatások 2017-ben azt mutatják az iraki településeken, az iraki tartományokban, folyamatosan nő az aktivitásuk. A fenti elmélet ellen szól az is, hogy a hatóságok Európában az elmúlt 2 évben rendkívül odafigyelnek arra, hogy kik térnek vissza az Iszlám Állam területéről. Valaki azért jön vissza, mert elvesztette a lelkesedését, nem bírja, esetleg megsebesül. És egyesek pedig azért próbálnak hazajutni, hogy Európában folytassák a tevékenységüket – mondja a vezető kutató.Wagner Péter továbbá arra is rávilágít: – Európában, Nyugaton az Iszlám Államnak nincs területe, ezért sokszor nehéz meghatározni, mi a motivációja a terroristának. Mert amikor egy fiatal radikalizálódik Brüsszelben vagy Barcelonában, anélkül, hogy járt volna valaha az Iszlám Állam területén, vagy beszélt volna ott közvetlenül bárkivel, vagy kapott volna utasítást, hogy végrehajtson egy terrorcselekményt, azt nem tekinthetjük az Iszlám Állam terrortámadásának, és nehezebb meghatározni, mi volt az inspiráció.Ellenben a 2016. március 22-i brüsszeli terrortámadással, amelyet az Iszlám Állam kiképzett, elvhű terroristái követtek el. Fontos mindezt beazonosítani – figyelmeztet a szakértő, hisz így tudják a hatóságok hatékonyabban megakadályozni ezeket a szörnyű tetteket.– Az öngyilkos merénylethez használt robbanóanyaggal felszerelt mellényeket nagyon nehéz összerakni, valamennyi mérnöki tudás kell hozzá – világít rá Wagner Péter, miért követnek el ritkábban ilyen típusú merényleteket az elkövetők. A brüsszeli terrortámadás és a 2015 végén, illetve 2016 elején Párizsban elkövetett támadások előtt hosszú évekig nem találkoztunk ilyen mellénnyel Európában. Valószínűleg Szíriából vagy Irakból jött az a valaki, aki összerakta, ott ugyanis van idejük kísérletezni, és robbanóanyag is van bőven. 2005-2015 között az elkövetők annyira nem jutnak robbanószerekhez, hogy késsel, baltával támadnak, ha már van lőfegyverük, akkor jól felszerelt terroristának számítanak. 2015-ben jelentek meg a fegyveres támadók: az első párizsi Bataclanban elkövetett terrortámadásnál kalasnyikovokkal voltak felszerelve. Bataclan és Nizza óta pedig a furgonnal, kisteherautóval elkövetett merényletek is elterjedtek – megint csak a kétségbeesés jele, hogy belehajtanak a tömegbe, majd kiszállnak késsel – magyarázza a biztonságpolitikai szakember.