Tartósabb, biztonságosabb és olcsóbb utak készülhetnek hulladék műanyagból

India rendelkezik a világ második legnagyobb úthálózatával, ugyanakkor vezető helyen áll a közúti balesetek világranglistáján is. A dél-ázsiai ország hivatalos adatai szerint tavaly több mint 150 ezren vesztették életüket nagyjából 500 ezer közúti balesetben.



A halálesetek csaknem egytizedéért olyan balesetek voltak a felelősek, amelyekben az indiai utakra jellemző kátyúk is szerepet játszottak.



Az indiai kormány a héten jelentette be, hogy 11 milliárd dollárnak megfelelő összegből épít több mint 83 ezer kilométernyi utat a következő öt évben.



A szakértők a műanyaghulladékok feldolgozására épülő technológiának a használatát szorgalmazzák, amely nem csupán költséghatékony, hanem tartósabb és biztonságosabb utakat is eredményez.



"A műanyag utak nem csupán ellenállóbbak lesznek a jövőbeli monszunok okozta károkkal szemben, hanem megoldják a nem újrahasznosítható műanyagok problémáját is" - mondta Iser Dzsudzse Aluvalia, a városi infrastruktúráért felelős kormányzati bizottság korábbi vezetője.



A közgazdász szerint egy kilométernyi egysávos aszfaltút egy tonna műanyaghulladékot vesz fel, és a műanyag megkétszerezheti, vagy akár megháromszorozhatja az út élettartamát.



India nagyjából 15 ezer tonna műanyagszemetet termel naponta, és ebből körülbelül 9 ezer tonna újrahasznosítható. A fennmaradó hulladék elárasztja a szeméttelepeket és eldugaszolja a szennyvízlevezető csatornákat, ami miatt időről időre elárasztja a víz a városokat.



A műanyaghulladékot felhasználó technológiát Rádzsagopálán Vaszudevan, a maduráji Tiagarazsar Műszaki Egyetem vegyészprofesszora fejlesztette ki. A módszer lényege, hogy a finomra aprított műanyaghulladékot - az édességek csomagolópapírjától kezdve a bevásárlószatyrokig - hozzáadják a forró aszfalthoz, majd az elegyet a kövekre öntik.



A szakember 2002-ben fejlesztette ki a technológiát és mielőtt felkereste volna vele a kormány illetékeseit, épített egy utat az egyeteménél. "Az út, amelyet csináltam, még most is tökéletes, nincsenek rajta se kátyúk, se repedések" - mondta a professzor.



Eddig legkevesebb 11 indiai állam alkalmazta a technológiát több mint 100 ezer kilométernyi autóút lefektetéséhez. A professzor egyik hallgatója Bhutánba is elvitte a technológiát.



Az indiai kormány 2015-ben a legtöbb autópálya-építésnél kötelezővé tette a műanyaghulladékok felhasználását. Az államok egy része azonban lassan teszi magáévá a technológiát, különböző okokra, egyebek között a műanyaghulladékok szétválogatásának és a kivitelezők megtalálásának nehézségeire hivatkozva.