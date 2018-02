Tatarozzák a Spitzbergák nemzetközi Magbunkert

Százmillió norvég koronából tatarozza a norvég kormány a "világvége bunkernek" is nevezett Spitzbergák Nemzetközi Magbunkert, amely egy esetleges világméretű katasztrófa esetén biztosíthatná az élelmiszernövény-termesztés jövőjét.



A skandináv ország mezőgazdasági minisztériumának közleménye szerint a munkálatok során kialakítanak egy új bejárati betonalagutat, valamint egy épületet különböző hűtő- és fűtőberendezések tárolására. Az Északi-sark állandóan fagyos földjének - permafroszt - váratlan olvadása miatt 2016 végén némi víz szivárgott be a bunkerhez vezető alagútba. A Jeges-tengeren található Spitzbergák szigetcsoporton egy hegyoldalban kialakított, 2008-ban megnyitott tárolót arra tervezték, hogy megvédje a nélkülözhetetlen élelmiszernövényeket - mint például a rizs, a búza vagy a babfélék - a globális kataklizmáktól, járványoktól vagy atomháborútól.



A 4,5 millió vetőmag eltárolására alkalmas bunkerben nagyjából 900 ezer növénymintát őriznek a világ szinte összes országából. Még ha elektromos meghibásodás lépne is fel, az Északi-sarktól 1300 kilométerre lévő létesítmény fagyott és lezárt állapotban legalább 200 évet tudna átvészelni.



A bunkerből 2015 szeptemberében, a szíriai háború miatt hoztak fel első alkalommal vetőmagot, mert a polgárháború miatt károkat szenvedett az Aleppo városa melletti magbank, ahol főként a közel-keleti országok számára neveltek és juttattak terménymagvakat, ám már nem volt képes ellátni a feladatát. A kivett vetőmagokat tavaly visszapótolták.