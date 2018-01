Térkép: Hány nő és férfi dohányzik Európában?

A dohányzó férfiak aránya Európában a WHO 2015-ös adatai alapján. Térkép: jakubmarian.com

A WHO becsült adatai alapján készített térképet. A 2015-ös (vagy még annál is régebbi) adatok alapján külön térkép készült a nőkről és a férfiakról.A térképek a 15 évesnél idősebb, dohányzó férfiak és nők arányát mutatják be.

A dohányzó nők aránya Európában a WHO 2015-ös adatai alapján. Térkép: jakubmarian.com

Összehasonlításképpen, néhány adat Európán kívülről: az Egyesült Államokban 20, Kínában 48, Japánban 34, Brazíliában 19, Indiában pedig 20 százalék a dohányzó férfiak aránya.Svédország adatai kicsit csalókák, itt ugyanis népszerű a tubák (jóval népszerűbb, mint bárhol máshol Európában), ami viszont nem sorolható a dohányzás kategóriába.A dohányzás a nők körében más képet mutat.

Egyetlen európai ország van (Svédország), ahol a dohányzók aránya a nők körében magasabb, mint a férfiaké.Kitekintést itt is ad Európán kívülre a blogger: az Egyesült Államokban 15, Kínában 2, Japánban 11, Brazíliában 11, Indiában 2 százalék a dohányzó nők aránya.