Tiltott pünkösdi szokások, avagy hová tűntek májusban a gyümölcsfák?

A magyar pünkösdi szokások a keresztény ünnephez kapcsolódnak ugyan, de mint az alábbi tiltó rendelkezések is bizonyítják, számos olyan szokás és hiedelem őrződött meg, melyek legfeljebb csak az elnevezésükben köthetők pünkösdhöz, például a csetneki zsinat határozata 1594-ben tiltotta a pünkösdi királyválasztást --, táncot és játékokat.

Az 1692-ből származó csíkkozmási tiltás így szólt:



„Eleitől fogva régi időben is mindenkor tilalma volt a sátoros ünnepeken való táncolásnak, királynéasszony ültetésnek, mely pogányoktól maradott szokás ezután is tilalmas."

A tiltások jellegzetes pünkösdi szokásokra vonatkoznak: pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdi zöldágazás, májusfa, valamint pünkösdi mulatságok, táncok, játékok. A magyar nyelvterületen mindenütt kedvelték a pünkösdi bálokat. Kalotaszegen például nem ismerték a pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás szokását. A fiatalságnak mégis jeles ünnepe volt, mert háromnapos táncot rendeztek ilyenkor.A Csallóközben például szokás volt a vámkerékállítás. 15 méter magas rúdra kocsikereket tettek, feldíszítették szalagokkal, borosüvegekkel. Az erre az alkalomra kinevezett bíró vagy csősz a párokat elfogta, és a lányokkal bírságot fizettetett. A mulatságot is a lányok rendezték, vám nélkül senki sem mehetett a kocsmába. A pénzt közösen mulatták el, úgy vélték, a bőséges evés-ivás a természetet is bőségre készteti.A májusfa-állítás tilalmának például egészen világi és gyakorlati oka volt. 1770-ben Tessedik Sámuel arról számolt be, hogy megszüntették a májusi fák bevitelét a templomba pünkösdkor, mert a gazdák legszebb gyümölcsfáikat láthatták ott kivagdosva. A Magyar Néprajz említi, hogy sok helyen azért tiltották meg a májusfaállítást, mert féltették az erdő fogyatkozó fáit. Sárkeresztesen például sokáig "sötétben, két patakon át" vitték haza lopva a fát, később már vették az erdőből a fenyőt.A boszorkányok egy jeles magyar ünnepkörből sem maradhattak ki, ennek megfelelően a pünkösdi néphagyományban is felbukkannak - bár magyar nyelvterületen nincs a pünkösdnek boszorkányos jellege, mint a szláv néphagyományban. A századfordulón Dávodon azért tűztek pünkösdkor bodzát az ablakba, hogy a boszorkányok be ne mehessenek rajta. A keleti szlávoknál jellegzetes az ünnep kapcsolata a vízzel. Erre magyar nyelvterületről csak szórványos adataink vannak,