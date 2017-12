Több mint 19 millió éve kihalt erszényesoroszlán maradványait fedezték fel

Queensland állam egy településektől távol eső vidékén, a Riversleigh világörökségi ásatási helyszínen megtalált koponya-, fog- és lábcsontfosszíliákban a tudósok új, már kihalt erszényesoroszlán-fajt azonosítottak, amelyet a vadállatrajzairól híressé vált Peter Schouten ausztrál illusztrátorról neveztek el Wakaleo schouteninek.



A kutya nagyságú, nagyjából 23 kilogrammos ragadozó Ausztrália esőerdeiben vadászott mintegy 26 millió évvel ezelőtt - írták a tudósok a Journal of Systematic Paleontology című tudományos lap aktuális számában.



"Étrendjére fogai szerkezetéből következtethetünk. Éles kisőrlői voltak, ami arra utal, hogy képes volt velük kisebb madarak, emlősök, békák és gyíkok húsát darabokra tépni, de lehet, hogy az állatok mellett sok növényt is evett, erre széles alapú őrlői utalnak" - mondta el Anna Gillespie a Hszinhua kínai hírügynökségnek.



A felfedezéssel együtt már kilenc ősi erszényesoroszlán-fajt azonosítottak Ausztráliában. Idővel ezek az állatok egyre nagyobbra nőttek, a legkésőbb, mintegy 30 ezer éve kihalt Thylacoleo carnifex egyedei nagyjából 110-130 kilogrammosak lehettek.



A kutató most arra készül, hogy a csontváz további maradványait tanulmányozva megismerje, hogyan élt az állat, hogyan mozgott, mit csinált a korabeli természeti környezetben.



Az erszényesoroszlánok az erszényesek alosztályába tartoznak, nem az oroszlán rokonai, csak éles fogaik miatt nevezte el így őket Richard Owen brit őslénykutató a 19. században.