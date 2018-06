Több mint 6 centi vastag golyóálló üvegfal védi az Eiffel-tornyot

A párizsi illetékesek szerint mindenféle lövedéktől megvédi az Eiffel-tornyot a körülötte épülő, 6,5 centiméter vastag golyóálló üvegfal, amelyet csütörtökön mutattak be a sajtónak. A biztonsági üvegfal három méter magas, 1,5 tonnás paneljei a Mars-mező és a Szajna felől védelmezik esetleges terrortámadástól a leglátogatottabb francia turistalátványosságot, így a Mars-mezőn lévő turisták szabadon rálátnak a toronyra és a mögötte elterülő városrészre.



A másik két, hosszanti oldalon 3,24 méter magas esztétikus fémkerítést emelnek, amelynek mintázata illeszkedik a torony formájához. Felállítanak ütközőbakokat is az esetleges autós támadások ellen. Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén.



A tornyot működtető társaság elnöke, Bernard Gaudillere azt állította, hogy a páncélüveg "abszolút védelmet nyújt mindféle lövedékkel szemben" "A három méter magas átlátszó fal gyakorlatilag észrevehetetlen a torony méreteihez képest" - bizonygatta a csütörtöki bemutatón José Luis Fuenes építész.



A Dietmar Feichtinger osztrák építész irodája által tervezett gyűrű építése ősszel kezdődött és a tervek szerint szeptember közepére fejeződik be. A 35 millió eurós (11,3 milliárd forint) beruházás része annak a 300 millió eurós (97 milliárd forintos) csomagnak, amelyet 15 év alatt költ el a városháza az Eiffel-torony renoválására és modernizálására.



A turistalátványosságot a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság óta nem túl esztétikus, fémrácsokból álló kordonok veszik körül. Az Eiffel-torony látogatóit a kordonok előtt a biztonsági emberek megmotozzák, a csomagjaikat átvizsgálják. Az építmény újrafestése az üvegfal átadását követően kezdődik, és várhatóan két évig tart, amit a liftek felújítása követ 2022-ig, majd 2026-ban és 2027-ben ismét festési munkálatok következnek.



A teljes felújítás program 2032-ig tart, de a legtöbb dolog elkészül 2024-ig, a párizsi nyári olimpiai játékok idejére. A 324 méter magas torony az 1889-es világkiállításra készült. Évente hozzávetőleg hétmillióan keresik fel, és ezzel a világ leglátogatottabb fizetős műemléke.