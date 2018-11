Több mint háromezer éves sírt tártak fel szarkofágokkal Luxorban

A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban, ahol szombaton be is mutatták a páratlan leleteket.



A Nílus nyugati partján álló al-Aszásszif nekropoliszban bukkant rá november elején a francia régészek vezette csoport a több mint háromezer éves koporsókra. Az egyik koporsó risi stílusú, a 17. dinasztia korából való, a másik a 18 dinasztia korából. Mindkét szarkofágban megtaláltuk a múmiát is" - közölte Haled Ahmed Al-Anani régészeti miniszter, amikor felnyitották az egyik koporsót.



A 18. dinasztia idején, a Kr.e. 13 században uralkodtak olyan világhírű fáraók, mint Tutanhamon vagy II. Ramszesz. Az el-Aszásszif temetkezési helyen a fáraók magas rangú hivatalnokait temették el. Ez volt az első alkalom, hogy egyiptomi régészek engedélyezték az országban akkreditált tudósítóknak, hogy részt vegyenek egy szarkofág felnyitásán. A feltárásokat vezető Musztafa Vaziri, az egyiptomi legfelső régészeti tanács vezetője elmondta, hogy mintegy 300 köbméternyi föld eltávolítása után találtak rá a sírra, amelyről kiderült, hogy a Mut-templomban lévő mumifikációs szentély egyik illetékesének nyughelye. A sír falain csodálatos színes életképek láthatók, amelyek az elhunyt családjának tagjait ábrázolják. Találtak még a szakemberek két fából készült szobrot, mintegy ezer darab fából faragott usébti szolgaszobrot, kőedényeket, és öt színes maszkot is.