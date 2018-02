Több mint kétezer éves nekropoliszt fedeztek fel Kairótól délre

Több mint kétezer éves temetkezési helyet, nekropoliszt fedeztek fel több tucatnyi kőszarkofággal egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő Tuna al-Gabal közelében.



A felfedezésről szombaton számolt be az egyiptomi műemlékvédelmi tárca vezetője, Haled Ahmed Elanani, aki elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még öt évig tarthat.



"Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége" - hangsúlyozta a miniszter.



A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és ezer kisebb szobrot találtak, és előkerült egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a "Boldog újévet" olvasható ki.



Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára, Musztafa Vaziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Vaziri szerint ez "csodás véletlen", amelyre úgy tekint, mint egy "túlvilágról küldött üzenetre".



Hoszni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2010-ben csaknem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54 százalékkal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 millió látogatót regisztráltak.