Több száz szenzorral mérik az Alpok "pulzusát"

Mintegy 600 szenzorral mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.



A Surveys in Geophysics című szaklapban megjelent tanulmány szerint a kutatás révén lehetségessé válhat a földrengések veszélyének pontosabb becslése is.



A legmélyebben lévő mérőszonda 2771 méterrel a tengerszint alatt, a legmagasabban lévő pedig 3005 méteres magasságban található. Az AlpArray nevet viselő projekt "érzi az Alpok pulzusát" - írja a Svájci Nemzeti Tudományos Alap, a tudományos projekt támogatója.



Tizenegy ország 36 intézete vesz részt a projektben, a koordinátor a Zürichi és a Lausanne-i Egyetem. Az adatokat két éven át gyűjtik, az első eredményeket 2019-re várják.



A szenzorok az Alpok tágabb térségét fedik le. Ebbe beletartozik Korzika, a franciaországi Provence, Németország egészen Stuttgartig, valamint Magyarország, Szlovákia és Csehország egyes részei. Ezeken a területeken minden évben több ezer rezgés történik, viszont ritkák az olyan földrengések, amelyek során károk keletkeznek vagy amelyeket egyáltalán észlelnek az emberek. A régióban 115 millióan élnek.



A kutatók remélik, hogy új információkra tesznek szert a Föld kőzetburka, a litoszféra összetételéről az Alpok alatt mintegy 100 kilométer mélyen, vagy még mélyebben. Itt találhatók az egykori tengerfenék maradványai, amelyek akár több tucat millió évesek lehetnek.



A mérések eredményei egy ultrahangos felvételnek felelhetnek majd meg.



A szondák feljegyzik a szeizmikus hullámokat, amelyeket visszavetnek a mély földrétegek. Amikor összehasonlítják a különböző szenzorok méréseit a hullámok visszaverődésekor, következtetni tudnak az egyes rétegek összetételére - fejtették ki a szakértők.