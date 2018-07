Török és kanadai helyszínek is felkerültek a világörökségi listára

A Törökország délkeleti részén, Sanliurfa tartományban 1994-ben felfedezett Göbekli Tepe monumentális körtemploma "a világ legrégebbi ismert megalitikus szerkezete Felső-Mezopotámiában" az UNESCO indoklása szerint. A helyszínen 1995 óta folynak ásatások, amelyek során rengeteg különböző méretű kőfaragvány került elő: találtak mészkő állatfigurákat, ahogy olyan díszes kovakőnyílhegyeket, amelyeket stilizált róka- és madárábrázolások ékesítettek. Előkerültek apró Vénusz-szobrok, amelyek az időszámítás előtti 20 000-10 000 közötti időszakból származnak, de találtak nagyméretű domborműveket is, valamint T-alakú mészkőtömböket, amelyeket stilizált emberábrázolásnak tartanak a szakértők.



Az ásatásokon dolgozó szakemberek szerint "példa nélküli a neolitikumi műtárgyak sokszínűsége. Egy ilyen ősi lelőhelyen primitív kőszobrokat várna az ember, de meglepően kifinomult ábrázolásokkal is találkoztak". E leletek tanúsága szerint Göbekli Tepe nemcsak egy templom, hanem itt működött a világ legrégebbi szobrászműhelye is, ez volt a "képzőművészet bölcsője".



A Pimachiowin Aki - jelentése: "életet adó föld" - Kanada első olyan, egyszerre kulturális és természeti öröksége, amely felkerült az UNESCO listájára. Ez a nagy kiterjedésű erdő és bioszféra-rezervátum a halászatból, vadászatból és gyűjtögetésből élő anisinaabe bennszülöttek ősi otthona.