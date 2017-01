Történelmi olvadás a sarkvidéken

A vég kezdete

Drágulhat az élelmiszer

Felgyorsult a törés



Nem véletlenül ijesztette meg a kutatókat, hogy a Larsen-C nevű jégtábla leszakadhat az Antarktiszról. Bár az emiatt keletkező törésvonalat már jó néhány éve felfedezték, az elmúlt fél évben durván felgyorsult a terjedése, így már csak egy 20 kilométeres szakasz tartja össze a jeget a szárazfölddel. Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt hat hónapban hosszabb törésvonal keletkezett, mint előtte két év alatt összesen. Bár ránézésre nem látszik, a most keletkezett repedés nagyjából 500 méter mély.

Fotó: NASA/JOHN SONNTAG Nem véletlenül ijesztette meg a kutatókat, hogy a Larsen-C nevű jégtábla leszakadhat az Antarktiszról. Bár az emiatt keletkező törésvonalat már jó néhány éve felfedezték, az elmúlt fél évben durván felgyorsult a terjedése, így már csak egy 20 kilométeres szakasz tartja össze a jeget a szárazfölddel. Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt hat hónapban hosszabb törésvonal keletkezett, mint előtte két év alatt összesen. Bár ránézésre nem látszik, a most keletkezett repedés nagyjából 500 méter mély.

Teljesen eltűnhet a jég

A jég folyamatosan a tenger felé tolódik majd. Fotó: NASA

A tudósokat is megdöbbentette az az eredmény, amit nemrég fedeztek fel az Antarktisz megfigyelése közben. A kutatók szerint ugyanis drasztikus mértékben felgyorsult a Larsen-C néven ismert jégtábla leszakadása. A számítások szerint a vastagsága 300-350 méter, területe pedig 5000 négyzetkilométer lehet, ami olyan, mintha egész Csongrád megyét egyik pillanatról a másikra kiszakítanánk az országból. A legnagyobb baj azonban még csak ezután következhet be.– Nem feltétlenül a jégtábla leszakadása jelenti a legnagyobb problémát, hanem az, amit majd mindez okozhat – véli Gál Tamás , a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa. A szakember szerint ugyanis ez az a jégtömb, ami egy ennél jóval nagyobb, körülbelül Magyarország méretű jégtakarót tart vissza attól, hogy az a tengerbe csússzon. Ha az megindul, és az olvadás is elkezdődik, az már komoly hatással lesz a világ tengerszintjének emelkedésére is.– Az egészet úgy kell elképzelni, mintha egy kidúcolt ajtóról beszélnénk. Amíg a támasztékot nem veszi el senki, az ajtó kitart, ha azonban eltűnik onnan, előbb-utóbb be fog szakadni. Márpedig ezek után ez már csak idő kérdése lesz – tette hozzá Gál Tamás.Sajnos az eddig sem volt kérdés, hogy a klímaváltozás hazánkat is érzékenyen érinti, a legtöbben azonban úgy gondolják, ez egyik pillanatról a másikra következik majd be. A szakemberek szerint mindez tévedés, a változás ugyanis lassan, de biztosan érezteti a hatását. Ez a folyamat pedig – ha közvetett módon is, de – a mostani jégtábla eltűnésével is jelentkezni fog.Gál Tamás úgy látja, e miatt az olvadás miatt a tengerszint magassága nem fog megemelkedni, a Larsen-C ugyanis eddig is a vízben foglalt helyet. A mögötte elhelyezkedő, Magyarország méretű jégtakaró eltűnése azonban már jóval nagyobb problémát okozhat, az ugyanis – a kutatók becslése szerint – 8-10 centiméterrel emelheti meg a tengerszint átlagos magasságát.– Egy ilyen vízszintemelkedés már alkalmas arra, hogy a viharok sokkal nagyobb károkat okozzanak a kikötőkben, ezzel pedig a Magyarországra is ilyen módon kerülő élelmiszerek ára jelentősen megemelkedhet – véli a szakember. Elég csak a csoki alapanyagát jelentő kakaóra vagy a mindennapi szükségletünket kielégítő kávéra gondolni. A hazai mezőgazdaság számára a problémák viszont hosszú távon jelentkezhetnek.– Az eltűnő jégtakaró azt is jelenti, hogy felerősödik a klímaváltozás folyamata, ami egyre extrémebb időjárást eredményez – mondja Gál Tamás. Gyakoribbak lehetnek a hirtelen özönvízszerű esők, jégesők és egyúttal az aszályos időszakok is. Emiatt egyre bizonytalanabbá válhat a termés mennyisége és minősége, ami ismét csak dráguláshoz vezet majd.Az egyik legfontosabb kérdés ugyanakkor, hogy vajon tényleg eltűnhet-e az összes jég a sarkkörökről, és ha igen, mi történik az ott élő állatokkal.A kutatók szerint a Déli-sarkvidék esetében az olvadás egy hosszú folyamat lesz. Az Antarktisz teljes területe mintegy 14,2 millió négyzetkilométer, ehhez képest a most leszakadó 5000 négyzetkilométer szinte semmiség, ugyanakkor figyelmeztetnek: nem is kell az egésznek eltűnnie ahhoz, hogy katasztrofális következményekkel járjon az olvadás.Az Északi-sark esetében azonban már más a helyzet.– Ha ott továbbra is ilyen ütemben zajlik az olvadás, 2020-ra teljesen eltűnhet az északi jégsapka. Ez az állatvilág számára katasztrófával fenyeget, emiatt pedig könnyen elképzelhető, hogy az ott élő állatok máshol próbálnak meg menedéket keresni – mondja a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa.

Fel kell készülni

Eltűnő gleccserek



Napjainkban a globális felmelegedés miatt a jégtömb fölött nagy magasságban mért levegő-hőmérsékletek gyorsabban emelkednek, mint bárhol máshol a Földön. Ennek eredménye, hogy Kelet-Antarktisz jegének teljes mennyisége csökken, gleccsereinek 85 százaléka gyorsabban folyik a tenger felé.

Van esély a túlélésre

Mivel az Északi-sarkvidék jégmezője már csak Észak-Amerikával kapcsolódik össze, könnyen lehet, hogy előbb-utóbb ott is fel fognak bukkanni a különböző fajok, például a jegesmedvék, sarki rókák vagy épp a grönlandi fókák. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az állatok túl is élik a változást.Gál Tamás szerint sajnos nagyon is reális jövőkép, hogy az Északi- és Déli-sarkvidéken élő állatokkal előbb-utóbb csak az állatkertekben lehet majd találkozni. A kérdés már csak az, tudunk-e eleget tenni értük azért, hogy gyerekeink, unokáink ne csak a reklámokból és a tankönyvekből ismerjék őket.– Az biztos, hogy a jégolvadás hatással lesz az ott élő állatokra, de hogy milyen mértékben, arra nagyon nehéz válaszolni – mondja Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója. A szakember úgy látja, a következő években az állatkerteknek komoly szerep jut majd abban, hogy egyes fajok megmeneküljenek a pusztulástól.– A tenyészprogramoknak köszönhetően esélyt kapnak a túlélésre, hiszen ezek pont a kihalás szélére került fajok megmentését szolgálják. A genetikai állományt fenn kell tartani ahhoz, hogy ha eljön az ideje, az adott állatok újra el tudjanak szaporodni a természetben – hangsúlyozza Veprik Róbert. Fontos azonban kiemelni, hogy a fajok megmentése nem elsősorban az állatkertek, hanem a különböző természetvédelmi szervezetek összefogásával valósulhat meg. Előbbiek fő szerepe az, hogy a zászlósfajokon keresztül a társadalom megismerje és megértse az élőhelyek és a fajok védelmének fontosságát.Hogy ez sikerülhet-e akkor, ha a kihalás szélére sodródott fajok száma meredeken emelkedik, egyelőre nem tudni, a gyakorlatban viszont szerencsére azt látni, működik a mentőprogram.– Dél-Amerikában az arany oroszlánmajmocskákat sikerült így megmenteni, de a mezopotámiai dámszarvasokkal is hasonló a helyzet. Róluk néhány évtizeddel ezelőtt azt gondolták, kihaltak, míg nem találtak egy 20-25 egyedből álló populációt. Az állatkertek összefogásának köszönhetően sikerült úgy tenyészteni őket, hogy ma már a természetbe is vissza lehet engedni belőlük – hangsúlyozta a Szegedi Vadaspark igazgatója.Hogy pontosan hány darab állat kell ahhoz, hogy a tenyészprogramon keresztül sikerüljön megmenteni egy fajt, azt nehéz megmondani, de a szakemberek a nagy testű állatok esetében 300-400 egyed körülire lövik be ezt a határszámot.