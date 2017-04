Tudja meg őn is, miért hívják ezeket a népszerű márkákat úgy, ahogy!

Nike, Gap, Zara, Adida, Starbucks: olyan természetesen használjuk ezeket a márkaneveket! Közben sokról nem is tudjuk, honnan az elnevezés - írja a Nuus . A magyarázat néha egészen megdöbbentő!Pepsi: egy gyógyászati kifejezés után nevezték elA népszerű kólamárka atyja, Caleb Davis Bradham eredetileg orvos akart lenni, de végül családi okok miatt a gyógyszerészeten kötött ki. Eredetileg Brad italának nevezte a cukorból, vízből, karamellből, citrusolajból és szerecsendióból készült termékét, de nem igazán kaptak rá az emberek. Három évvel később végül Bradham átnevezte Pepsi Colára, mivel az hitte, javítja az emésztést. A nevét ezért a gyomorrontás latin kifejezéséből, a dyPEPSIa-ból kölcsönözte.Google: egy hibának köszönheti a nevétA tech-óriás neve egy brainstormingon született a Stanfordon. Az alapító Larry Page találomra dobálta be az ötleteit iskolatársaival. Az egyik javaslat a googolplex volt, a még leírható legnagyobb számok neve. Ez amúgy szintén érdekes, 1920-ban Edward Kasner 9 éves unokaöccse, Milton Sirotta írta le így a tíz a századikont, vagyis „egy egyest, ami után addig kell írnod a nullákat, amíg el nem fáradsz". Végül az egyik hallgató rosszul ejtette ki, azt mondta Google, amire Page rögtön lecsapott! (Nem vicc, rá googolplexeztünk az imént.)McDonald's: két burgerező tulajdonos után kapta a nevétMint azt az Alapító című filmből megtudtuk, a McDonald's alapítója, Raymond Kroc egy shakekészítő-gép értékesítő volt, amikor találkozott Dickkel és Mackel, akik egy burgerezőt üzemeltettek a kaliforniai San Bernardinoban. Néhány Korc-féle multimixert sikerült rájuk sózni, és annyira megfogta őt a hely, hogy beállt az ügynöküknek, kidolgozta a franchise rendszerüket, és elkezdett üzleteket nyitni szerte az államokban. Évekkel később végül a nevet is megszerezte az étteremláncnak!Adidas: Adolf Dassler, csak ennyit mondunkHamar elterjedt a legenda, hogy a népszerű sportmárka az All Day I Dream About Soccer (egész nap a fociról álmodom) kifejezésből származik. Valójában az alapító a névadó, Adolf Dassler, aki hazaérve az I. Világháborúból elkezdett sportcipőket készíteni. A márka a neve becézéséből (Adi) született meg.Rolex: egy dzsinn súgta meg az alapítónakHans Wildorf, a Rolex alapítója olyan márkanevet szeretett volna, ami kiejtve bármely nyelven ugyanazt jelenti.Kábé száz különböző nevet kipróbáltam úgy, hogy az ABC betűit találomra összekevertem. De egyik sem volt a megfelelő. Egyik reggel, miközben egy lóvontatta busz felső emeletén utaztam Londonban, egy dzsinn a Rolex szót súgta a fülembe!További márkák nevének eredetöténetét találhatja a linken >>>