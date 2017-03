Tudta, hogy a macskák is stresszelhetnek?

Tapasztalta-e már, hogy egy megszokottól eltérő helyzet, esemény miatt cicája viselkedése hosszabb-rövidebb időre feltűnően megváltozott? A "Nagy Macskás Felmérés" több, mint kétezer válaszadója közül sokan vettek már észre kedvencüknél olyan tüneteket, mint például a karmolászás, szokatlan vizelés, az étvágy megváltozása vagy az elrejtőzés. Nagyon valószínű, hogy ezek a cicák stressztől, szorongástól szenvedtek.



A macskák élete az elmúlt évtizedekben lelassult és kedvezőbb lett: míg korábban az egerészés volt a fő feladatuk, ma már a nap legnagyobb részében ráérősen lustálkodhatnak és táplálék után sem kell kajtatniuk.



A legtöbb cica ma már szorosan együtt él az emberekkel: a "Nagy Macskás Felmérés" 2037 válaszadója közül minden második gazdi kizárólag bent, a lakásban tartja kedvencét. Sőt, 29 százalékuk még azt is bevallotta, hogy az ágyát is megosztja szeretett cicájával! Nem is csoda ezek után, hogy a tulajdonosok 40 százaléka úgy nyilatkozott, hogy már-már gyerekeként szereti kedvencét, akikkel a többség akár naponta több órát is foglalkozik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a modern világ „betegsége", a stressz és a szorongás a jólét ellenére elérte a macskákat is?



- A cicák irigylésre méltó életük ellenére találkozhatnak olyan helyzetekkel, amelyekre szokatlanul reagálnak. A gazdik tapasztalatai alapján zajok észlelésekor (35%), vendégek érkezésekor (33%), huzamosabb külön töltött idő esetén (29%), új háziállat érkezésével (28%) vagy az állatorvosnál (26%) is előfordult már, hogy macskájuk viselkedése megváltozott. Ezeken kívül még a lakásfelújítás (14%) és az utazás (11%) során is előfordult a probléma - ismertette a Feliway kutatásának eredményeit Dr. Szilágyi Noémi állatorvos.



A válaszokból az is kiderült, hogy a fent említett szituációkban a macskák 52 százaléka elbújt, 21 százalék az addigitól eltérő, csökkent aktivitást mutatott, de az étvágy megváltozását, a bútorok karmolászását, szokatlan vizelési szokásokat és túlzott tisztálkodást is megfigyeltek a tulajdonosok. A problémákat észlelő gazdik 86 százaléka nem alkalmazott semmilyen kezelést a tünetek megszüntetésére.



- A gazdik által is említett viselkedésváltozások hátterében a macskánál kialakult stressz, szorongás állhat. Amennyiben a cica életében várható valamilyen változás, akár költözés, lakásátalakítás, új háziállat, vendégek érkezése, utazás vagy kisbaba születése, akkor a gazdiknak érdemes már előre felkészülni és a viselkedészavar megelőzésére és kezelésére alkalmas párologtató vagy spray segítségével fenntartani a cica boldog és kiegyensúlyozott lelkiállapotát - figyelmeztet a szakértő, aki hangsúlyozta, hogy ez a természetes megoldás nincs semmilyen káros hatással a gazdira és a cicára sem.