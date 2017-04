Új fegyvert vetnek be a patkányok megfékezésére New Yorkban

Új fegyvert be New York a patkányszaporulat megfékezésére, a rágcsálók számára kifejlesztett fogamzásgátlót fognak hamarosan kipróbálni.



Az arizonai SenesTech cég által kifejlesztett folyékony csalétek meddővé teszi az állatokat, és semmilyen környezetkárosodást nem okoz - mondták hétfőn New York-i illetékesek.



"Amikor kiválasztjuk a megfelelő szert, a legkevésbé mérgező módszer mellett döntünk, ami ugyanakkor a leghatékonyabban csökkenti a patkánypopulációt" - közölte a városi önkormányzat egészségügyi osztálya.



New Yorknak évek óta nagy közegészségügyi problémát jelentenek a patkányok. 2015-ben a nagyváros hárommillió dollárt költött megfékezésükre az után, hogy rekordszámú, több mint 24 ezer bejelentés érkezett róluk. Azóta az önkormányzat 2-5 hónapon át csalétkek kihelyezésével próbálja csökkenteni a rágcsálók számát azokban a körzetekben, ahol a legnagyobb számban fordulnak elő a rágcsálók.



Egy városi legenda szerint New Yorkban annyi patkány él, amennyi városlakó, 8,5 millió. A Columbia Egyetem egy kutatója által 2014-ben készített tanulmány "csupán" kétmillióra tette a patkányok számát.