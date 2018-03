Űrszemét nyomainak kutatásával meg tudnánk találni egy fejlett idegen civilizációt

A csillagászok úgy állapítják meg, hogy egy csillagnak van e bolygója, hogy figyelik egy darabig. A megfigyelésekkel pedig meg tudják állapítani, hogy a csillag fényének mennyiségében volt e változás, volt-e, ami eltakarja azt. Ugyanezt a módszert alkalmaznák, hogy kiszűrjék egy bolygó körül az űrszemetet. - írja a DailyMail A módszer neve tranzit fotometria, melyet nem csak arra használnak, hogy megtudják, van e bolygó a csillag körül, hanem arra is, hogy meghatározzák vele a bolygó és a csillag közti távolságot. Ugyanezt a módszert használnák arra is, hogy kiszűrjék, egy bolygónak van e űrszemete. A kutatók akkora mennyiséget keresnek, melyet a Földnek jósolnak körülbelül 2200-ra.A magyarázathoz tartozó képeket ITT, érhetik el.Hector Socas-Navarro asztrofizikus szerint a kollektív űrszemét, - melyet ő Clarke Exobelt- nek nevez (CEB) - is ki tud takarni bizonyos fénymennyiséget a saját napjuk felől. Akkor tudnánk ezt észrevenni, ha körülbelül 10 millió és 10 milliárd közt lenne a műholdak száma. A Föld körül még csak pár ezer kering, és az elmúlt 15 évben szaporodott meg nagyon a számuk. A 10 milliós számot körülbelül 2200-ra jósolják a Föld köré.Ha a kutatók tudják a vizsgált bolygó tömegét és ismerik a forgási, valamint keringési sebességét, akkor meg tudják állapítani, beszélhetünk e CEB-ről az adott bolygó körül.Hector Socas- Navarro szerint az elképzelés az, hogy a bolygók körüli űrt vizsgálnánk, valamilyen bolygó körüli pályára állított tárgy után. A legnagyobb probléma ezzel a távolság, ugyanis messziről elég nehéz megmondani valamiről, hogy az űrtörmelék, ami természetesen a bolygó körül kering, vagy értelmes élet által kialakított űrszemét.