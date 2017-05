Vadidegennek ajándékozta meg nem született gyermekét - mára a legjobb barátok

Ez a történet Rebecca Henderson és férje, Chris küzdelmével kezdődött - az asszony ugyanis sehogy sem tudott teherbe esni, pedig a brit pár nagyon szeretett volna egy gyermeket. 10 év hiábavaló próbálkozás után 2005-ben a lombikbébi-program mellett döntöttek - írja a borsonline.hu Az IVF-kezelés során először hormonálisan előkészítik a petefészket, majd steril körülmények közt leszívják a petesejteket. Ezt követi a petesejtek megtermékenyítése és tenyésztése, majd pedig az embriók visszahelyezése az anyaméhbe. A terhesség 34. hetében, császármetszéssel jött világra Abigail és Rachele Henderson.Ám ekkor jött a nagy kérdés: mi legyen a többi, fel nem használt, méhbe be nem ültetett embrióval?"Kizárt volt, hogy elpusztítsuk őket, és nem éreztem magam jól a gondolattól, hogy felajánljuk tudományos célra" - mesélte Rebecca, aki végül egy olyan embrióadoptálási módszer mellett döntött, ahol az adoptáló pár válaszhatja ki, kin segítenek. A döntést azonban sokáig halogatták. A végső lökést az adta, amikor az immár kétgyermekes anya - immár természetes úton - ismét teherbe esett. Mire harmadik lány, Johanna 2011 júliusában megszületett, már nem csak kiválasztották az új párt, de az embrió-adoptálás is megtörtént.Kelli és Dan Gassman mellett döntöttek: noha vadidegenek voltak számukra, Rebeccáék sok hasonlóságot véltek felfedezni nem csak élettörténetükben de személyiségjegyeikben is - legalábbis a babára vágyó pár bemutatkozó levele alapján. Arra azonban nem is számítottak, hogy Kelliék találkozni szerettek volna velük személyesen.Kelli Gassman - a donorembrióból - végül egészséges fiút hozott világra, Trevort, majd 2014-ben újabb gyermeket, ezúttal egy kislányt, Aubrey-t - szintén Rebeccáék embriójából.Azaz Hendersonék három lánya és a Gassman-testvérek biológiailag testvérek - és noha ők öten még nem értik, miként, de nagyon kötődnek egymáshoz. Szüleik is közel kerültek egymáshoz - a két anyuka mondhatni legjobb barátokként tekint egymásra, és noha távol élnek egymástól, rendszeresen beszélgetnek, megajándékozzák egymás családját.