Vigyázat, felnőtt téma: Ön mikor jött rá?

„Mióta én vagyok a Mikulás, újra hiszek benne" - mondta kollégánk, amikor elmélkedni kezdtünk rajta: ki mikor és hogyan szembesült vele, hogy nem létezik a nagy szakállú öregember, akinek mindig teli a puttonya. Abból a korból, amikor őszintén csodálkoztunk a csizmából kilógó csomagon, rég átléptünk abba, amikor mi pakoljuk az édességet – akár Mikulásnak öltözve. Kollégák, olvasók, ismerősök „vallomásaiból" szemezgetve azt láttuk, legtöbbünknek fokozatosan vált gyanússá a dolog, és a végén nem is ráztak meg minket annyira a szomorú tények. Ajándékot meg utána is kaptunk. Sőt: akad, akinek negyven felé sem csak a szélvédőre jár mikuláscsomag.

- Nem emlékszem. Azt sem tudom, hittem-e benne valamikor. Bár valószínű, szóval kellett lenni egy pontnak, amikor ez megszűnt. De hogy mikor...? - felelte kérdésünkre a 37 éves Péter, akit ezek szerint nem ráztak meg különösebben az események. Zsuzsanna elmondása szerint „Nem volt traumatikus ráeszmélés, fokozatosan lett gyanús és egyszer csak már tudtam, hogy anyáéktól kapom az ajándékot. De valameddig még fenntartottuk ezután is a szokást, hülye lettem volna lemondani róla, csak mert nem valami besurranó öregember hozza a pirosalmamogyorót."

Cipő, óra, fülbevaló

Voltak persze ennél konkrétabb lebukások is a történetek között. „Én elbújtam egy hosszú kabát mögé, az előszobában, és így derült ki, hogy bizony nem a mikulás, hanem Kicsi néni, anya barátnője tette a csomagot a cipőbe. De lelki törést nem okozott, bár ki tudja miért lettem később punk" – boncolgatta múlt és jelen összefüggéseit Szilvia.

Fotó forrása: dreamstime

„Fanni tavaly felismerte aput. Mondta, hogy Tibipapamikulás – ábrándított ki a tulajdon húgom, amikor azt hittem, a mi családunkban nem történhet meg ilyen baki. A klasszikus eset, amikor máskor is hordott cipője buktatja le a Télapót, de egyéb tárgyak is árulkodhatnak. Csilla például a fülbevalójáról ismerte fel az óvónőt. „...elraktam magamban, hogy az oviban a Zsuzsi óvó néni a Miki segédje, de otthonra az igazi Mikulás jön. Aztán én is fokozatosan jöttem rá a turpisságra. Kb. 3. osztályos lehettem, amikor már „mindent tudtam", de a 2 évvel fiatalabb húgomnak nem szóltam. Határozottan emlékszem, féltem, ha megtudja az igazat, nagyon szomorú lesz..." - írta. Másik olvasónk, Sándor esetében a Trabant és a Casio óra buktatta le az ajándékosztót.

A karbantartó nem a Gyedmaróz

Egyeseknek kevesebb jutott a varázslatból, viszonylag gyorsan észrevették, hogy valami nem stimmel. „Óvodában is teljesen tisztában voltam vele, hogy ez a Karbantartó Gyula bácsi, és nem a Gyedmaróz" – említette Télapó orosz nevét Katalin. „Egyszer meg valaki egy horrorisztikus, szakállas gumimaszkot is felhúzott, hogy akkor tessék, Télapó. Én meg mondtam, hogy de nem, az egy álarc. És győzködtek. Olyan szomorú, hogy ennyire hülyének néztek."

Zoltán úgy foglalta össze az élményeit: „Nekem csak az van meg, hogy egy faszi (jó esetben nem nő) be van öltözve piros ruhába, a felnőttek meg hülyén viselkednek, mintha nem látnák, hogy ez csak egy beöltözött fickó enyhén bebaszcsizva. Fura volt... Az konkrétan megvan, hogy gyerekek vitatkoznak: létezik vagy nem. Én a kérdést se értettem. Egy faszi beöltözik. Láttam. A faszi létezik."



Anna testvére viszont az ellenkező véglet volt: neki aztán mondhatta bárki az ellenkezőjét, ő kiállt a Mikulás létezése mellett. „Tesóm annyira komolyan vette, hogy az egész osztálya előtt szembeszállt az osztályfőnökével, aki azt mondta nekik, hogy "ugye tudjátok, hogy nincs télapó". 8 éves volt... Hát, az ő számára baromi nagy pofon volt ez a játék. Én rég tudtam, mikor megmondták. Szerintem megérzi az ember." Ezen a ponton azért felmerül, mégis mit akart elérni a kedves pedagógus.

A legabszurdabb ráeszmélést a végére hagytuk. „Hétévesen beöltöztettek Télapónak és átküldtek a szomszédba, ahol akkorát röhögtek rajtam, hogy elszaladtam. Futás közben jöhettem rá, hogy nem létezem."

Nem számít, hogy tudják, kell a csoki

Abban mindenki megegyezett: attól még, hogy lelepleződött a Mikulás, a csomagok rendre megjelentek minden évben a csizmában. „Nyilván nálunk évek óta világos, hogy ki a Télapó, de játsszuk a játékot... - mondja Emese, akinek legkisebb gyereke 13 éves – de ahogy írta, „még a 16 és a 18 éves is kirakja vigyorogva a cipőt az ablakba." „Nem létezik? - lepődött meg a harmincas Kriszta, akinek nagyobbik gyereke már kamasz, de ő maga is máig kap mikuláscsomagot. És nem a szélvédőre – ugyanezt mondta több harminc-negyven közti ismerős.

